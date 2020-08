Hongkonského magnáta zatkli pre údajnú dohodu s cudzími mocnosťami

Hongkong 10. augusta (TASR) - Jimmy Lai, hongkonský mediálny magnát a jedna z najvýznamnejších prodemokratických osobností mesta, bol v pondelok zatknutý na základe nového zákona o národnej bezpečnosti. Podľa agentúry AFP to uviedli jeho blízky spolupracovník, ako i nemenovaný zdroj polície.



"Jimmyho Laia zatýkajú pre tajnú dohodu so zahraničnými mocnosťami," napísal na sociálnej sieti Twitter Laiov kolega Mark Simon.



Zdroj polície informoval, že Lai bol zatknutý pre obvinenie z tajnej dohody so zahraničnými silami - ide o jeden z nových trestných činov podľa zákona o národnej bezpečnosti - a za podvod.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu používaný na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.