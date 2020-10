Hongkonského učiteľa vylúčili za údajné nabádanie k nezávislosti

Hongkong 6. októbra (TASR) – Hongkonského učiteľa vylúčili za to, že údajne nabádal žiakov počas vyučovania k nezávislosti. Tento krok v utorok schválila správa mesta Hongkong v záujme očistiť vzdelávací systém od „čiernych oviec", uviedla agentúra AFP.



Je to po prvý raz, čo sa hongkonský výbor pre vzdelávanie rozhodol vylúčiť pedagóga za obsah vzdelávania. Tento krok je súčasťou tvrdých opatrení, ktoré vláda zaviedla proti stúpencom nezávislosti.



„Čierne ovce musíme odstrániť zo vzdelávacieho systému," uviedla pre miestne médiá správkyňa čínskej autonómnej oblasti Hongkong, Carrie Lamová. „Pokiaľ existuje čo i len malá skupina pedagógov, ktorí zneužívajú svoje poslanie na šírenie nesprávnych posolstiev, ktoré sa nezakladajú na skutočnosti a majú v záujme pošpiniť našu krajinu a hongkonskú vládu, ide o naozaj závažný problém," dodala.



Výbor pre vzdelávanie informoval, že nemenovaného učiteľa základnej školy vylúčili za úmyselné nabádanie k nezávislosti. Bližšie nešpecifikoval, akým spôsobom sa učiteľ previnil.



Pročínske médium minulý rok zverejnilo sériu fotiek, na ktorých sa nachádzal učiteľov test s otázkami, ktoré údajne šírili myšlienky za nezávislosť. Učiteľ sa v teste pýtal, čo znamená sloboda prejavu a čím by sa stal Hongkong bez slobody prejavu. Ďalej test obsahoval úlohu, v ktorej mali študenti zhrnúť názory aktivistov za nezávislosť, ktorí vystúpili v televíznej relácii.



Po tom, čo sa minulý rok v Hongkongu odohrali protesty, na ktorých sa ľudia dovolávali demokracie, sa vzdelanie stalo kľúčovou témou pročínsky orientovanej časti hongkonskej vlády.