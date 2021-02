Hongkonskí aktivisti sa na súde priznali k nezákonnému zhromažďovaniu

Hongkong 16. februára (TASR) - Dvaja poprední prodemokratickí aktivisti v Hongkongu priznali v utorok vinu v prípade obžaloby z nezákonného zhromažďovania. Niekoľko ďalších aktivistov však v úvode procesu obvinenia poprelo, uviedli miestne médiá. Informovala o tom agentúra DPA.



Ou Nuo-süan sa priznal k organizovaniu a účasti na nepovolenom zhromaždení, kým Liang Jao-čung sa priznal k účasti na nepovolenom zhromaždení vo Victoria Parku z 18. augusta 2019, uviedol denník Apple Daily. Verdikt by mal súd podľa správy vyniesť 22. marca.



Prodemokratické protesty vypukli v Hongkongu 9. júna 2019 ako odpoveď na zákon o národnej bezpečnosti navrhnutý šéfkou hongkonskej správy Carrie Lamovou.



Dvaja z najznámejších hongkonských aktivistov - 83-ročný spoluzakladateľ hongkonskej Demokratickej strany Martin Lee a 73-ročný mediálny magnát Jimmy Lai - odmietli obvinenia vznesené proti nim a teraz čelia s niekoľkými ďalšími obvinenými procesu. Lai je vo väzbe po tom, čo ho obvinili z tajnej dohody s cudzími silami. Porušil tým nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Peking zaviedol v Hongkongu v júni minulého roka.



Vlani v júli, keď demonštrácie vrcholili, vyšli do ulíc dva milióny ľudí. Pokojné hnutie o niekoľko týždňov neskôr prerástlo do násilných potýčok s políciou, ktorá použila na rozohnanie demonštrantov slzotvorný plyn, gumové projektily a vodné delá.



Za organizáciu nepovoleného zhromaždenia vlani v decembri odsúdili na 13,5 mesiaca vo väzení aktivistu Joshuu Wonga.