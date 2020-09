Hongkonskí aktivisti žiadali Nemecko, aby zakročilo voči Číne

Berlín 1. septembra (TASR) - Prodemokratickí hongkonskí aktivisti v utorok demonštrovali pred budovou nemeckého ministerstva zahraničných vecí v Berlíne a naliehali na nemeckú vládu, aby vyvinula viac úsilia a prinútila Peking venovať pozornosť oblasti ľudských práv, informovala agentúra AP.



Berlín v utorok navštívil čínsky minister zahraničných vecí Wang I, ktorého prijal nemecký rezortný kolega Heiko Maas. Wang I má v Európe navštíviť aj Francúzsko, Holandsko, Nórsko a Taliansko.



Dav ľudí zhromaždených v Berlíne niesol fotografie uväznených disidentov a skandoval pokriky ako "osloboďte Hongkong" a "postavte sa za ľudské práva".



Demonštrantov viedol prodemokratický aktivista Luo Kuan-cchung, známy aj pod menom Nathan Law.



Law na zhromaždení povedal, že Európska únia musí zvýšiť tlak na Čínu, aby ju prinútila rešpektovať "základné ľudské práva".



Nemecko, ktoré od júla prebralo polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, by malo EÚ týmto smerom viesť. Stratégie ústupkov sú podľa Lawových slov "zbytočné".



Nathan Law 14. júla vyhlásil, že sa presťahoval do Británie. Urobil tak päť dní po tom, ako potvrdil, že v dôsledku prijatia čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu, utiekol zo svojho domova.



Nový zákon o bezpečnosti podľa kritikov obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.