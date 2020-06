Hongkonskí prodemokratickí aktivisti sa vzdali funkcií vstrane

Hongkong 30. júna (TASR) - Štyria mladí lídri z hongkonskej prodemokratickej politickej strany v pondelok oznámili, že odstupujú zo svojich postov. Urobili tak niekoľko hodín po tom, ako Peking schválil kontroverzný návrh zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Chuang Č'-feng, známy aj pod poeurópčeným menom Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo a Agnes Chowová uviedli, že končia s angažovanosťou v strane Demosisto (Siang-kang čung-č'), ktorá bojuje za právo enklávy na sebaurčenie. V kampani však podľa svojich slov budú pokračovať individuálne.



"Budem naďalej brániť svoj domov - Hongkong -, až kým ma neumlčia a neodstránia z tejto krajiny," napísal Wong na Facebooku.



Joshua Wong a Nathan Law, známi lídri masových prodemokratických protestov z roku 2014, kandidujú v septembrových voľbách do hongkonskej legislatívnej rady.



K schváleniu sporného zákona zakazujúceho v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus došlo menej než 40 dní po tom, čo ho čínski zákonodarcovia po prvý raz navrhli.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.