Hongkonský aktivista Nathan Law dostal v Británii azyl

Londýn 8. apríla (TASR) - Jeden z najznámejších mladých hongkonských prodemokratických aktivistov Luo Kuan-cchung, známy aj pod menom Nathan Law, dostal azyl v Británii. Oznámil to v stredu na svojom twitterovom účte, píše agentúra AFP.



Law (27) vlani 14. júla vyhlásil, že sa presťahoval do Británie. Urobil tak päť dní po tom, ako potvrdil, že v dôsledku prijatia čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu, utiekol zo svojho domova.



Aktivista v stredu na Twitteri napísal, že vo Veľkej Británii mu bol udelený azyl po niekoľkých rozhovoroch s tamojšími úradmi v priebehu štyroch mesiacov. "Skutočnosť, že som na základe zákona o národnej bezpečnosti hľadanou osobou, ukazuje, že som vystavený tvrdému politickému prenasledovaniu a je nepravdepodobné, že by som sa do Hongkongu mohol vrátiť bez rizika" uviedol.



Podľa agentúry Reuters tento krok britských úradov ešte viac zvýši napätie medzi Londýnom a Pekingom, keďže britská vláda premiéra Borisa Johnsona prisľúbila poskytnúť dlhodobé útočisko obyvateľom Hongkongu, ktorí chcú toto územie opustiť. Británia túto zmenu v imigračných pravidlách zaviedla v reakcii na zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý Čína schválila vlani v júni. Čína následne koncom januára oznámila, že prestane uznávať britské pasy, ktoré majú viacerí obyvatelia Hongkongu.



Viac ako 350.000 ľudí je v súčasnosti držiteľom pasu BNO (zahraničných britských občanov) a podľa odhadov britskej vlády naň má nárok približne 2,9 milióna obyvateľov Hongkongu.



Predmetný zákon o národnej bezpečnosti podľa kritikov obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal tam platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".