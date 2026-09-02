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Hongkonský aktivista priznal vinu za spoluprácu so zahraničnými silami
Hongkongom v rokoch 2019 až 2020 otriasli masové prodemokratické protesty, ktoré sa v niektorých prípadoch zmenili na násilné strety.
Autor TASR
Hongkong 2. septembra (TASR) - Prominentný hongkonský prodemokratický aktivista Joshua Wong v stredu priznal vinu v prípade spolupráce so zahraničnými subjektmi. Za tento trestný čin mu podľa zákona o národnej bezpečnosti hrozí až doživotné väzenie. Ide o druhé stíhanie Wonga podľa legislatívy, ktorú Peking v Hongkongu zaviedol v roku 2020 a ktorá podľa kritikov výrazne potlačila tamojšie prodemokratické hnutie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.
Dvadsaťdeväťročný Wong čelí obvineniu, že spolu s ďalšími aktivistami vrátane Nathana Lawa v období od 1. júla do 23. novembra 2020 žiadal zahraničné krajiny, inštitúcie, organizácie či jednotlivcov mimo Číny o uvalenie sankcií, blokád alebo prijatie iných nepriateľských opatrení voči Hongkongu alebo Číne.
Za tento trestný čin hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov, prípadne doživotné väzenie, ak bude posúdený ako „závažný“. Priznanie viny môže podľa AP viesť k miernejšiemu trestu. Wonga by mali odsúdiť neskôr.
Wong si už odpykáva trest štyri roky a osem mesiacov po tom, ako sa priznal v samostatnom prípade týkajúcom sa neoficiálnych primárok prodemokratického tábora. Pôvodne ho mali prepustiť v januári budúceho roka.
Aktivista sa do povedomia verejnosti dostal už v roku 2012 ako stredoškolák, keď viedol protesty proti zavedeniu predmetu národná výchova na hongkonských školách. Neskôr sa stal jednou z tvárí prodemokratického hnutia a v roku 2014 sa zapojil do protestov známych ako Dáždnikové hnutie. V roku 2016 spoluzaložil politickú stranu Demosisto (Siang-kang čung-č') spolu s ďalšími mladými aktivistami.
Počas masových protivládnych protestov v roku 2019 pomáhal získavať zahraničnú podporu pre hongkonské prodemokratické hnutie vrátane podpory zo Spojených štátov. Demosisto sa rozpustilo po zavedení zákona o národnej bezpečnosti v roku 2020.
Hongkongom v rokoch 2019 až 2020 otriasli masové prodemokratické protesty, ktoré sa v niektorých prípadoch zmenili na násilné strety. V rámci neoficiálnych prodemokratických primárok, na ktorých sa zúčastnil rekordný počet voličov, si prodemokratický tábor vyberal kandidátov do plánovaných parlamentných volieb. Úrady však voľby následne odložili a o niekoľko mesiacov neskôr zadržali desiatky opozičných predstaviteľov. Postup hongkonských úradov vyvolal medzinárodnú kritiku a obavy z ďalšieho obmedzovania politickej súťaže a občianskych slobôd.
Dvadsaťdeväťročný Wong čelí obvineniu, že spolu s ďalšími aktivistami vrátane Nathana Lawa v období od 1. júla do 23. novembra 2020 žiadal zahraničné krajiny, inštitúcie, organizácie či jednotlivcov mimo Číny o uvalenie sankcií, blokád alebo prijatie iných nepriateľských opatrení voči Hongkongu alebo Číne.
Za tento trestný čin hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov, prípadne doživotné väzenie, ak bude posúdený ako „závažný“. Priznanie viny môže podľa AP viesť k miernejšiemu trestu. Wonga by mali odsúdiť neskôr.
Wong si už odpykáva trest štyri roky a osem mesiacov po tom, ako sa priznal v samostatnom prípade týkajúcom sa neoficiálnych primárok prodemokratického tábora. Pôvodne ho mali prepustiť v januári budúceho roka.
Aktivista sa do povedomia verejnosti dostal už v roku 2012 ako stredoškolák, keď viedol protesty proti zavedeniu predmetu národná výchova na hongkonských školách. Neskôr sa stal jednou z tvárí prodemokratického hnutia a v roku 2014 sa zapojil do protestov známych ako Dáždnikové hnutie. V roku 2016 spoluzaložil politickú stranu Demosisto (Siang-kang čung-č') spolu s ďalšími mladými aktivistami.
Počas masových protivládnych protestov v roku 2019 pomáhal získavať zahraničnú podporu pre hongkonské prodemokratické hnutie vrátane podpory zo Spojených štátov. Demosisto sa rozpustilo po zavedení zákona o národnej bezpečnosti v roku 2020.
Hongkongom v rokoch 2019 až 2020 otriasli masové prodemokratické protesty, ktoré sa v niektorých prípadoch zmenili na násilné strety. V rámci neoficiálnych prodemokratických primárok, na ktorých sa zúčastnil rekordný počet voličov, si prodemokratický tábor vyberal kandidátov do plánovaných parlamentných volieb. Úrady však voľby následne odložili a o niekoľko mesiacov neskôr zadržali desiatky opozičných predstaviteľov. Postup hongkonských úradov vyvolal medzinárodnú kritiku a obavy z ďalšieho obmedzovania politickej súťaže a občianskych slobôd.