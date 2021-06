Hongkonský prodemokratický denník sa po razii obáva o slobodu tlače

Na archívnej snímke z 26. apríla 2021 reportéri pracujú v redakcii hongkonského denníka Apple Daily v Hongkongu. Foto: TASR/AP

Policajti sa zhromažďujú v vstupnej hale hongkonského denníka Apple Daily v Hongkongu 17. júna 2021. Foto: TASR/AP

Hongkong 17. júna (TASR) - Predstavitelia prodemokratického hongkonského denníka Apple Daily krátko po policajnej razii v ich sídle vo štvrtok uviedli, že sloboda tlače v Hongkongu. Napísali tak v odkaze svojim čitateľom zverejnenom vo svojej aplikácii, píše agentúra AFP.V odkaze sa píše, že denník je obeťou. Dopĺňa tiež, že zamestnanci denníka budú naďalej svoju prácu vykonávať sebavedome a poctivo.Vyše 500 hongkonských policajtov podniklo raziu v sídle Apple Daily vo štvrtok ráno, pričom zatkli jeho šéfredaktora a ďalších štyroch vedúcich pracovníkov – oficiálne pre podozrenie, že sakrajiny.Raziu podľa tamojších úradov vykonali na základe článkov, v ktorých podľa nich denníkna hongkonských a čínskych predstaviteľov, približuje AFP. Agentúra dopĺňa, že ide o prvý prípad, keď kontroverzný čínsky bezpečnostný zákon použili proti predstaviteľom tamojších médií.Polícia tiež zaistila majetky denníka v hodnote 18 miliónov hongkonských dolárov. Apple Daily informoval, že medzi zaistenými predmetmi sa nachádzali aj počítačové terminály, pevné disky a poznámkové zápisníky novinárov.Bulvárny denník Apple Daily dlhodobo podporuje hongkonské prodemokratické hnutie a často kritizuje miestnu vládu aj Peking za to, že sprísňujú kontrolu nad touto osobitnou administratívnou oblasťou Číny a postupne obmedzujú jej slobody.Majiteľa novín, 73-ročného mediálneho magnáta Jimmyho Laia, v apríli tohto roka odsúdili na 14 mesiacov za organizovanie a účasť na nepovolených prodemokratických protestoch.Čínsky zákon o národnej bezpečnosti kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.