Hongkonský súd odsúdil ôsmich prodemokratických aktivistov

Pozn. TASR:



Mená Hongkončanov spomínaných v texte sú uvedené v tzv. západnom (anglickom) štýle písania osobných mien v Hongkongu.



V tzv. čínskom štýle – transkribované z hongkonského kantonského dialektu čínštiny do slovenčiny – vyzerajú nasledovne:



Jimmy Lai = Li Č'-jing



Chow Hang Tung = Cou Sing-tchung



Gwyneth Ho = Che Kuej-lan



Lee Cheuk-yan = Li Čuo-žen

Hongkong 13. decembra (TASR) - Hongkonský súd udelil v pondelok tresty odňatia slobody v trvaní do 14 mesiacov ôsmim prodemokratickým aktivistom za organizovanie, účasť a podnecovanie k účasti na vlaňajšej spomienkovej udalosti venovanej obetiam násilne potlačených prodemokratických demonštrácií na pekinskom Námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) v roku 1989.Mediálny magnát, 74-ročný Jimmy Lai, ktorý bol tiež majiteľom medzičasom zrušeného populárneho denníka Apple Daily, bol minulý týždeň usvedčený z nepovoleného zhromažďovania, za čo mu v pondelok súd udelil trest odňatia slobody vo výške 13 mesiacov. Spolu s ním súd minulý týždeň usvedčil aj prominentnú právničku Chow Hang Tung a novinárku Gwyneth Ho, ktoré boli odsúdené prvá na 12 a druhá na šesť mesiacov väzenia.Ide o troch najprominentnejších aktivistov spomedzi odsúdenej osmičky, podotýka Reuters. Ani jeden z nich sa však v súvislosti so vznesenými obvineniami necíti byť vinný.uviedol Jimmy Lai v liste, ktorý napísal pred vynesením rozsudku.Okrem aktivistu Jimmyho Laia a aktivistiek Chow Hang Tung a Gwyneth Ho udelil súd v pondelok trest odňatia slobody ešte ďalším piatim ľuďom vrátane Lee Cheuk-yana. Ten stál na čele Hongkonskej aliancie na podporu demokratických hnutí v Číne, ktorá vlaňajšiu spomienkovú udalosť organizovala. Týmto piatim aktivistom pritom súd udelil trest v trvaní od štyroch do 14 mesiacov.Okrem spomínaných ôsmich aktivistov, ktorí si v pondelok vypočuli rozsudok, si trest v súvislosti s účasťou na vlaňajšej spomienkovej udalosti odpykáva už 16 ďalších aktivistov, pripomína Reuters.V Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny, sa každoročne v júni konala sviečková manifestácia na pamiatku obetí masakry na Tchien-an-men z júna 1989. Išlo o jediné takéto podujatie pripomínajúce tieto udalosti v celej Číne.Vlani v júni však hongkonská polícia po prvý raz konanie sviečkovej manifestácie zakázala, čo zdôvodnila opatreniami proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Podľa kritikov však išlo o súčasť rozsiahlych zásahov voči prodemokratickej opozícií po vlne masových protivládnych protestov z roku 2019.