Hongkonský súd vymeral aktivistovi Jimmymu Laiovi 12 mesiacov väzenia

Hongkong 16. apríla (TASR) - Väzenský trest v trvaní 12 mesiacov odňatia slobody za organizovanie a účasť na nepovolených prodemokratických protestoch z roku 2019 vymeral súd v Hongkongu mediálnemu magnátovi Jimmymu Laiovi. Do väzenia zároveň poslal aj štyroch ďalších aktivistov.



Ako píše AFP, 73 ročný Jimmy Lai (v čínštine Li Č'-jing) je už dlhé roky popredným kritikom Pekingu. Toto je však prvý raz, čo za svoj aktivizmus dostal trest.



Súd vymeral tresty odňatia slobody od 8 do 18 mesiacov aj štyrom iným aktivistom. Ďalšie štyri osoby dostali podmienečné tresty, medzi nimi aj 82-ročný spoluzakladateľ hongkonskej Demokratickej strany Martin Lee a 73-ročná advokátka Margaret Ng.



Laia (73) zatkli vlani začiatkom decembra v súvislosti s obvineniami z podvodu. Týkajú sa prenájmu budovy jeho novín Apple Daily, ktoré sú najčítanejším denníkom v Hongkongu a patria medzi tvrdých kritikov čínskeho režimu.



Obžalovali ho 11. decembra na základe čínskeho bezpečnostného zákona z "tajnej dohody s cudzou krajinou alebo s vonkajšími elementmi s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť". Súd ho uznal za vinného 1. apríla.



Čínsky prezident Si Ťin-pching vlani v júni podpísal zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong, ktorý zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Celočínske zhromaždenie ľudových zástupcov (čínsky parlament) navyše schválilo v marci radikálnu zmenu volebných zákonov v Hongkongu. Jej súčasťou je zníženie počtu priamo volených kresiel v hongkonskej zákonodarnej rade a Peking navyše získa i kontrolu nad výberom väčšiny kandidátov, pričom niektorých môže z procesu výberu i vylúčiť.