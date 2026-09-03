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Hongkonský súd zamietol odvolanie kardinála Zena a ďalších aktivistov
Kardinál Zen, emeritný biskup a známy zástanca demokracie v Hongkongu, bol správcom Fondu humanitárnej pomoci 612.
Autor TASR
Hongkong 3. septembra (TASR) - Hongkonský súd vo štvrtok zamietol odvolania 94-ročného kardinála Josepha Zena a ďalších štyroch osôb proti ich odsúdeniu za nezaregistrovanie nadácie, ktorá pomáhala ľuďom zadržaným počas protivládnych protestov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Kardinál Zen, emeritný biskup a známy zástanca demokracie v Hongkongu, bol správcom Fondu humanitárnej pomoci 612. Táto nadácia až do ukončenia činnosti v októbri 2021 pomáhala hradiť zdravotnú a právnu starostlivosť zadržaným demonštrantom. Jej správcami boli aj speváčka Denise Ho, akademik Hui Po Keung a bývalé prodemokratické poslankyne Margaret Ngová a Cyd Hoová.
Piatich správcov nadácie uznali v roku 2022 vinnými a každému uložili pokutu 4000 hongkonských dolárov (približne 440 eur) za porušenie zákona o spoločnostiach. Ten vyžaduje, aby miestne organizácie do jedného mesiaca od svojho vzniku požiadali o registráciu alebo o výnimku z tejto povinnosti. Išlo o prvý prípad odsúdenia za takéto porušenie zákona.
Trojica sudcov vo štvrtkovom verdikte uviedla, že nadácia nepožiadala o registráciu ani o výnimku do jedného mesiaca od svojho vzniku. Podľa súdu mali jej piati bývalí správcovia v úmysle využívať fond na získavanie a poskytovanie finančných príspevkov na podporu protestov z roku 2019.
Margaret Ngová po pojednávaní novinárom povedala, že obžalovaní sa odvolajú na najvyšší súd v Hongkongu. Ten by podľa nej mal objasniť, čo sa považuje za „spoločnosť“ a či sa ľudia musia registrovať na polícii alebo žiadať o výnimku, ak sa zapájajú do spoločných aktivít.
Zena a ďalších štyroch správcov nadácie prvýkrát zadržali v roku 2022 pre podozrenie zo spolupráce s cudzími silami. Zadržanie vtedy vyvolalo znepokojenie v katolíckej komunite. Po svojom odsúdení v roku 2022 Zen uviedol, že jeho prípad by sa nemal spájať so slobodou vierovyznania v Hongkongu.
Protesty v roku 2019 vyvolal návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých z trestnej činnosti pevninskej Číne. Návrh bol neskôr stiahnutý, no protesty prerástli do niekoľkomesačných nepokojov sprevádzaných násilím.
V roku 2020 bol v Hongkongu prijatý zákon o národnej bezpečnosti, ktorý výrazne oslabil tamojšie prodemokratické hnutie a viedol k zadržaniu mnohých aktivistov. Táto legislatíva zároveň podľa kritikov podkopala dôveru v slobody, ktoré v meste existovali po návrate Hongkongu pod čínsku správu v roku 1997.
Peking a hongkonské úrady stále tvrdia, že zákon je potrebný na zachovanie stability v meste.
Kardinál Zen, emeritný biskup a známy zástanca demokracie v Hongkongu, bol správcom Fondu humanitárnej pomoci 612. Táto nadácia až do ukončenia činnosti v októbri 2021 pomáhala hradiť zdravotnú a právnu starostlivosť zadržaným demonštrantom. Jej správcami boli aj speváčka Denise Ho, akademik Hui Po Keung a bývalé prodemokratické poslankyne Margaret Ngová a Cyd Hoová.
Piatich správcov nadácie uznali v roku 2022 vinnými a každému uložili pokutu 4000 hongkonských dolárov (približne 440 eur) za porušenie zákona o spoločnostiach. Ten vyžaduje, aby miestne organizácie do jedného mesiaca od svojho vzniku požiadali o registráciu alebo o výnimku z tejto povinnosti. Išlo o prvý prípad odsúdenia za takéto porušenie zákona.
Trojica sudcov vo štvrtkovom verdikte uviedla, že nadácia nepožiadala o registráciu ani o výnimku do jedného mesiaca od svojho vzniku. Podľa súdu mali jej piati bývalí správcovia v úmysle využívať fond na získavanie a poskytovanie finančných príspevkov na podporu protestov z roku 2019.
Margaret Ngová po pojednávaní novinárom povedala, že obžalovaní sa odvolajú na najvyšší súd v Hongkongu. Ten by podľa nej mal objasniť, čo sa považuje za „spoločnosť“ a či sa ľudia musia registrovať na polícii alebo žiadať o výnimku, ak sa zapájajú do spoločných aktivít.
Zena a ďalších štyroch správcov nadácie prvýkrát zadržali v roku 2022 pre podozrenie zo spolupráce s cudzími silami. Zadržanie vtedy vyvolalo znepokojenie v katolíckej komunite. Po svojom odsúdení v roku 2022 Zen uviedol, že jeho prípad by sa nemal spájať so slobodou vierovyznania v Hongkongu.
Protesty v roku 2019 vyvolal návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých z trestnej činnosti pevninskej Číne. Návrh bol neskôr stiahnutý, no protesty prerástli do niekoľkomesačných nepokojov sprevádzaných násilím.
V roku 2020 bol v Hongkongu prijatý zákon o národnej bezpečnosti, ktorý výrazne oslabil tamojšie prodemokratické hnutie a viedol k zadržaniu mnohých aktivistov. Táto legislatíva zároveň podľa kritikov podkopala dôveru v slobody, ktoré v meste existovali po návrate Hongkongu pod čínsku správu v roku 1997.
Peking a hongkonské úrady stále tvrdia, že zákon je potrebný na zachovanie stability v meste.