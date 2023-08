TROPICKÁ BÚRKA V JAPONSKU: Spôsobila záplavy a dopravné obmedzenia

Muž sa v utorok 15. augusta 2023 prediera hustým dažďom v meste Tottori na západe Japonska. Foto: TASR/AP

Tokio 15. augusta (TASR) - Tropická búrka zasiahla v utorok časť najväčšieho japonského ostrova Honšu silnými zrážkami i vetrom, spôsobila rozvodnenia riek, záplavy aj výpadky elektrickej energie a ochromila dopravu. Tamojšie úrady zároveň varovali pred zosuvmi pôdy. Zranenia utrpelo približne 20 ľudí, vrátane mnohých seniorov, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.Pôvodne tajfún Lan, ktorý medzičasom zoslabol na tropickú búrku, prišiel z Tichého oceánu. V utorok skoro ráno miestneho času dorazil na polostrov Kii, pričom silnými zrážkami postihol aj veľkomestá ako Osaka a Kóbe.informovala japonská meteorologická služba na platforme X, donedávna známej ako Twitter. Ľudí ďalej nabádala k opatrnosti v súvislosti so silným dažďom a vetrom.Búrky spôsobili aj výpadky elektriny v dovedna siedmich prefektúrach; na väčšine miest sa prúd medzičasom už podarilo obnoviť. Do utorňajšieho podvečera miestneho času však bez elektriny bolo stále približne 15.600 domácností, uvádza AFP.V Kjóte strhla voda časť mosta pre peších a pozastavené boli prímestské vlaky. V celej zasiahnutej oblasti boli pozastavené aj určité spojenia vysokorýchlostných rýchlovlakov šinkansen, a tiež stovky leteckých spojení vrátane 240 letov spoločnosti Japan Airlines a 313 letov konkurenčných aerolínií All Nippon Airways. Išlo najmä o lety smerujúce do alebo z Osaky.Dopravné obmedzenia tak postihli mnohých Japoncov, ktorý cestovali za svojimi príbuznými v rámci tradičných budhistických sviatkov obon, počas ktorých si uctievajú svojich zosnulých predkov.Približne 650 ľudí v noci na utorok uviazlo na Medzinárodnom letisku Kansai umiestnenom na umelom ostrove neďaleko Osaky po tom, čo im búrka odrezala prístup k železnici a cestám.Miestne úrady odporučili nepovinnú evakuáciu vyše 237.000 obyvateľom - najmä miest Wakajama, Kjóto či Nara.Jedno z miest v prefektúre Hjógo vydalo varovanie najvyššieho stupňa pre všetkých svojich takmer 16.000 obyvateľov. Požiadalo ich, aby "podnikli kroky na záchranu svojich životov" a "evakuovali sa na vyššie položené miesta", keďže sa rozvodnila rieka.Podľa predpovedí sa mal búrkový systém počas celého utorka pohybovať práve nad touto prefektúrou, odkiaľ by sa mal neskôr presunúť do Japonského mora i k pobrežiu Vladivostoku a ďalej k ruského Ďalekému východu.