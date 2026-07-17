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HOREL DETSKÝ DOMOV: Zahynulo 11 ľudí, dôvodom bola elektrická iskra

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Forenzní experti zistili, že požiar zapríčinilo klimatizačné zariadenie, ktoré je zapnuté nepretržite.

Autor TASR
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Alžír 17. júla (TASR) - Požiar v detskom domove na predmestí hlavného mesta Alžírska, pri ktorom zahynulo vo štvrtok 11 ľudí, spôsobila elektrická iskra z klimatizačnej jednotky, oznámila v piatok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Požiar vypukol vo štvrtok v skorých ranných hodinách a naďalej nie známe, koľko detí pri ňom zahynulo. Polícia dosiaľ uviedla, že medzi obeťami je 52-ročná opatrovateľka. Zranenia utrpelo celkove 19 osôb.

Prezident Abdal Madžíd Tabbún vo štvrtok na sociálnych sieťach napísal, že pri tragédii prišlo o život „niekoľko detí“. Úrady však nezverejnili ani vek, ani počet obetí.

Forenzní experti zistili, že požiar zapríčinilo klimatizačné zariadenie, ktoré je zapnuté nepretržite.

Alžírsko v súčasnosti sužuje vlna horúčav, počas ktorej zaznamenali v krajine len počas uplynulého týždňa takmer 1000 požiarov, pričom väčšinu z nich sa podarilo dostať pod kontrolu.

Každé leto dochádza na severe Alžírska k letným požiarom, ktoré sa zhoršujú v dôsledku sucha a klimatickej zmeny. V uplynulých rokoch si vyžiadali desiatky obetí a zničili mnoho domov, ako aj tisíce hektárov lesa či poľnohospodárskej pôdy.
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