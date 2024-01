Horí les v Patagónii na juhu Argentíny, založili ho podpaľači

Buenos Aires 29. januára (TASR) - Argentínske úrady zistili, že požiar, ktorý zničil približne 600 hektárov národného parku Los Alerces v patagónskych Andách, bol založený úmyselne. Park je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO.



O tom, že požiar spôsobili podpaľači, informoval guvernér argentínskej provincie Chubut Ignácio Torres, ktorého v pondelok citovala agentúra AFP.



V súvislosti so zisteniami hasičov a záchranárov Torres vyzval na "exemplárne opatrenia" i potrestanie vinníkov.



Torres v predchádzajúcom rozhlasovom rozhovore vyhlásil, že požiar založili členovia Mapuche Ancestral Resistance (RAM) - marginálnej domorodej skupine, ktorá si nárokuje pôdu zabratú štátom počas 19. storočia a obhajuje tam i ťažbu dreva.



Uviedol súčasne, že problémom nie sú samotní pôvodní obyvatelia, ale tí ľudia, ktorí túto pôdu zaberajú pod rôznymi zámienkami. "Myslím, že je čas s tým definitívne skoncovať," deklaroval.



AFP dodala, že hasiči bojujú s ohňom, ktorý národný park pustošil tri dni. Snažia sa pritom zabrániť tomu, aby požiar prenikol do neďalekých miest Esquel a Trevelin.



Ako v nedeľu spresnil úrad guvernéra provincie Chubut, hasenie v nedeľu skomplikovali poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých sa nad oblasťou vznášal dym a znížila sa viditeľnosť.



Teploty v Patagónii, obvykle chladnom a veternom regióne na krajnom juhu Argentíny, presiahli v lete na južnej pologuli 40 stupňov Celzia, pričom dve provincie do apríla vyhlásili stav ohrozenia kvôli riziku požiarov.



Národný park Los Alerces má rozlohu viac ako 260.000 hektárov a krajinu tam formovali ľadovce. Od roku 2007 je súčasťou Severopatagónskej andskej biosférickej rezervácie a od roku 2017 je jeho podstatná časť zaradená na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO.



Na území parku sa nachádza mnoho horských jazier a vodná nádrž Amutui Quimey a sú tam aj nedotknuté porasty smrekovcov. Rastie tam aj fitzroya cyprusovitá, ktorá môže vyrásť až do výšky 45 metrov a patrí k najvyšším stromom sveta.