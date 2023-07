Horí na nákladnej lodi s autami v New Jersey, zahynuli dvaja hasiči

Washington 6. júla (TASR) - Dvaja hasiči zahynuli a päť ďalších utrpelo zranenia pri hasení rozsiahleho požiaru na nákladnej lodi s 5000 autami na palube v prístave v americkom štáte New Jersey. Uviedol to vo štvrtok miestny hasičský zbor, informuje TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Zasahujúci hasiči našli v stredu večer na desiatom poschodí nákladnej lode kotviacej v prístave Newark päť až sedem horiacich áut. Plamene sa rýchlo rozšírili na jedenáste a dvanáste poschodie, opísal situáciu šéf miestnych hasičov Rufus Jackson.



Dvaja hasiči vo veku 45 a 49 rokov sa pri hasení rozsiahleho požiaru stratili, ich kolegovia neskôr našli ich bezvládne telá.



Guvernér štátu New Jersey Phil Murphy povedal, že "táto tragédia je bolestnou pripomienkou nebezpečenstiev, ktorým čelia hasiči, a ich pozoruhodnej odvahy".



Požiar vypukol na talianskej lodi Grande Costa d'Avorio, ktorá prevážala nové i použité autá. Na palube sa podľa prevádzkovateľa lode nenachádzajú elektrické autá ani nebezpečný náklad.



Americká televízia CBS News s odvolaním sa na miestne úrady uviedla, že hasiči sa naďalej snažia dostať plamene pod kontrolu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa a je predmetom vyšetrovania.