Trosky kozmickej rakety rozžiarili oblohu nad Pyrenejským polostrovom

Madrid 22. júna (TASR) - Zvyšky čínskej kozmickej rakety pri opätovnom vstupe do atmosféry zanechali po polnoci na utorok na oblohe nad Španielskom dlhé žiariace chvosty. Uchvátilo to mnohých pozorovateľov, ktorí si nad týmto úkazom lámali hlavu, píše agentúra Reuters.



"Bol to asi najveľkolepejší jav, aký som kedy na oblohe videl," povedal novinárom očitý svedok menom Miguel J. Cruz. Nakrútil aj video, ktoré Reuters získal. Zachytávalo niekoľko žiarivých objektov pohybujúcich sa po oblohe nad juhošpanielskou provinciou Granada – a ako horeli, ešte sa rozmnožili.



Cruz videl oznam o padajúcich troskách z horného stupňa čínskej rakety CZ-2F a osobitne kvôli tomu išiel loviť zábery z balkóna.



"Nemal som veľké nádeje, ale dnes v noci mi šťastie prialo," dodal.



Podobné videá z ďalších lokalít, zverejnené na Twitteri, najprv vyvolali príval dohadov užívateľov tejto sociálnej siete. Tipovali meteory, mimozemské kozmické lode i padajúce družice, ale nakoniec pochybovačov presvedčilo vysvetlenie o zvyškoch rakety.



Raketa vystrelená 5. júna dopravila troch členov posádky na čínsku vesmírnu stanicu.



Jeden užívateľ na Twitteri opísal, ako "na hlavnej ceste zastavovali autá" a ľudia ohúrene sledovali udalosť na oblohe.



Toto divadlo mohli pozorovať aj v Portugalsku.