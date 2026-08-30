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HORIACI DOM: Hasiči zachraňovali ľudí, štyria skončili v nemocnici
Oheň, ktorého plamene už šľahali z okna na treťom poschodí, hasiči likvidovali aj z vonkajšej strany.
Autor TASR
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Viedeň 30. augusta (TASR) - Pri sobotňajšom neskorom večernom požiari bytu na treťom poschodí bytového domu vo viedenskej štvrti Pratercottage v obvode Leopoldstadt zachránili príslušníci tamojšieho hasičského zboru niekoľko obyvateľov. Tí zostali uväznení vo svojich bytoch, keďže dym im odrezal únikovú cestu cez schodisko, informuje TASR na základe správy agentúry APA.
Oheň, ktorého plamene už šľahali z okna na treťom poschodí, hasiči likvidovali aj z vonkajšej strany. Z horiaceho bytu zároveň vyniesli lekársku kyslíkovú fľašu.
V nemocnici skončili štyri osoby, pričom obyvateľka zasiahnutého bytu sa stihla dostať do bezpečia včas. Ostatní ľudia v dome na seba upozorňovali v oknách svojich bytov alebo podľa nedeľňajších informácií viedenských hasičov utiekli von na balkóny.
Hasiči v dýchacích prístrojoch okamžite začali hasiť plamene cez schodisko priamo v horiacom byte, zatiaľ čo súbežne nasadili ďalší prúd zvonka, aby zabránili preskočeniu plameňov na byt o poschodie vyššie, uvádza sa v tlačovej správe.
Prieskumné tímy v dýchacích prístrojoch súbežne kontrolovali schodisko a susedné byty. Priamo na schodisku našli jednu zranenú osobu, ktorú okamžite vyviedli von. Ďalších dvoch ľudí zachránili pomocou otočného hasičského rebríka a štvrtú osobu vyviedli do bezpečia cez schodisko.
Príčinu vzniku požiaru momentálne vyšetruje špecializovaná skupina viedenského Krajinského kriminálneho úradu (LKA), dodáva APA.
Oheň, ktorého plamene už šľahali z okna na treťom poschodí, hasiči likvidovali aj z vonkajšej strany. Z horiaceho bytu zároveň vyniesli lekársku kyslíkovú fľašu.
V nemocnici skončili štyri osoby, pričom obyvateľka zasiahnutého bytu sa stihla dostať do bezpečia včas. Ostatní ľudia v dome na seba upozorňovali v oknách svojich bytov alebo podľa nedeľňajších informácií viedenských hasičov utiekli von na balkóny.
Hasiči v dýchacích prístrojoch okamžite začali hasiť plamene cez schodisko priamo v horiacom byte, zatiaľ čo súbežne nasadili ďalší prúd zvonka, aby zabránili preskočeniu plameňov na byt o poschodie vyššie, uvádza sa v tlačovej správe.
Prieskumné tímy v dýchacích prístrojoch súbežne kontrolovali schodisko a susedné byty. Priamo na schodisku našli jednu zranenú osobu, ktorú okamžite vyviedli von. Ďalších dvoch ľudí zachránili pomocou otočného hasičského rebríka a štvrtú osobu vyviedli do bezpečia cez schodisko.
Príčinu vzniku požiaru momentálne vyšetruje špecializovaná skupina viedenského Krajinského kriminálneho úradu (LKA), dodáva APA.