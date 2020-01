LIETAJÚCI OHEŇ: Lampión šťastia spadol do pražskej zoo, vedľa slonice

Praha 3. januára (TASR) - Lampióny šťastia, ktoré na prelome rokov zapálili pavilón opíc v zoologickej záhrade v nemeckom meste Krefeld, prileteli v rovnaký čas aj do Zoo Praha. Jeden lampión našiel pracovník zoo len päť metrov od kopy suchého raždia pri pavilóne slonov. V piatok o tom informoval český spravodajský server Novinky.cz.



Českí hasiči varujú, že vypúšťanie lampiónu šťastia znamená pustiť do sveta otvorený oheň bez dozoru. V stredných Čechách v roku 2018 takýto lampión zapálil halu so 600 tonami elektroodpadu určeného na recykláciu, pričom požiar hasiči likvidovali 21 hodín, a v Zlíne v roku 2011 na sviatok svätého Valentína horela strecha obytného domu. Spôsobenú škodu v Zlíne odhadli na 1,5 milióna českých korún.



Počas silvestrovských osláv začal horieť v západonemeckom Krefelde pavilón opíc, v ktorom uhynulo vyše 30 zvierat. Tamojším hasičom sa podarilo zachrániť len dva ľahko popálené šimpanzy. Vyšetrovatelia našli na spálenisku tri lampióny aj s ručne písanými novoročnými želaniami.



Prvý deň roka 2020, keď chovateľov z ostatných zoologických záhrad zasiahla tragická správa z Nemecka, našiel pracovník zoo v pražskej štvrti Troja lampión s vyhoreným štvorčekom podpaľovača priamo v areáli slonice. Stačilo len pár metrov a vznikol by ďalší požiar, povedal pracovník Martin Kriste.



Nahnevaný riaditeľ pražskej zoo Miroslav Bobek povedal, že sa s takýmto nebezpečím stretol počas svojej dlhoročnej praxe prvýkrát.



V návode výrobcu je uvedené, že lampión s otvoreným ohňom sa nesmie vypúšťať v blízkosti objektov, lesov a letísk, pri medzinárodnom letisku dokonca do 50 kilometrov od neho.



Českí hasiči pokladajú lampióny šťastia za nebezpečný produkt, ktorý môže spôsobiť požiar. Otvorený oheň vypustený bez dozoru do priestoru je považovaný za nedbalostné konanie, uviedol denníku Právo hovorca pražských hasičov Martin Kavka.



Hoci je ťažké vypátrať páchateľa, ktorý porušil pravidlá a vypustil lampión, v Nemecku sa polícii prihlásili vo štvrtok popoludní tri ženy. Matke (60) s dvoma dcérami hrozí za založenie požiaru z nedbalosti do päť rokov väzenia a pokuta.



Zoo v Krefelde v piatok už znovu otvorili. Návštevníci čakali v rade ešte pred otváracou hodinou o 09.00 h SEČ. Ďalší zapaľovali sviečky zo žiaľu nad stratou opíc a iných primátov, vrátane šimpanzov, piatich orangutanov a dvoch starších goríl, napísala tlačová agentúra DPA.



Zoo v Krefelde uviedla, že po tragédii dostala tisíce darov, ako aj ponuky na pomoc od ostatných nemeckých zoologických záhrad.