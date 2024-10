Horiaci tanker na pobreží Baltského mora odtiahnu do prístavu Rostock

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecký tanker s vykurovacím olejom, na ktorom v piatok ráno vypukol požiar, odtiahnu do prístavu Rostock. Hasiči dostali oheň pod kontrolu a úplne ho uhasia po príchode plavidla do prístavu. V piatok o tom informovali predstavitelia záchranných zložiek, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Požiar je už z veľkej časti pod kontrolou," uviedol pre regionálny denník Ostsee-Zeitung minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus. Požiar na lodi, ktorá bola na ceste z Rostocku do neďalekého Travemünde, viedol k rozsiahlej záchrannej operácii.



Krajinské ministerstvo životného prostredia uviedlo, že požiar zatiaľ nespôsobil žiadne environmentálne škody. "Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabránili väčším škodám na životnom prostredí," vyhlásil Backhaus.



Tanker Annika plaviaci sa pod nemeckou vlajkou je dlhý 73 a široký 12 metrov a podľa DPA preváža 640 ton ťažkého vykurovacieho oleja. Nehoda sa udiala v Meklenburskom zálive, konkrétne vo vodách medzi mestami Kühlungsborn a Warnemünde. Tanker je ukotvený a pripojený k remorkéru. Pri požiari nikto neutrpel zranenia.



Záchranné operácie koordinuje Ústredné veliteľstvo pre námorné núdzové situácie (Havariekommando). Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.