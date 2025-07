HORIACI TRAJEKT: Traja nešťastie neprežili

Manado 21. júla (TASR) — Tri obete si vyžiadal požiar, ktorý v nedeľu okolo poludnia miestneho času zachvátil osobný trajekt KM Barcelona 5 počas jeho pravidelnej plavby z prístavu Melonguane do mesta Manado, metropoly provincie Severné Sulawesi. Viac ako 560 ľudí sa podarilo evakuovať, informovala agentúra AP s odvolaním sa na admirála Frankyho Pasunu Sihombinga, veliteľa námornej základne v Manade.



Do záchrannej operácie bola nasadená loď pobrežnej stráže, šesť záchranných plavidiel a niekoľko nafukovacích člnov, uviedol Sihombing.



Posádky týchto plavidiel vytiahli z vody množstvo ľudí a previezli ich na neďaleké ostrovy. Niekoľkých preživších v záchranných vestách zachránili aj miestni rybári.



Na sociálnych sieťach boli zverejnené fotografie a videá zachytávajúce vydesených cestujúcich, väčšinou oblečených v záchranných vestách, ako skáču do mora, zatiaľ čo z horiacej lode sa valia oranžové plamene a čierny dym.



Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia ani nezvestní. Úrady predtým uviedli, že zomrelo päť ľudí, no indonézsky Národný pátrací a záchranný úrad (BASARNAS) v pondelok ráno korigoval počet obetí po tom, čo boli dvaja cestujúci vrátane dvojmesačného dieťaťa, pôvodne hlásení ako mŕtvi, zachránení.



Požiar, ktorý vznikol na korme trajektu, bol uhasený do hodiny. Trajekt mal podľa oficiálnych údajov prevážať iba 280 cestujúcich a 15 členov posádky, no BASARNAS potvrdil, že bolo zachránených 568 ľudí a vytiahnuté tri mŕtve telá; medzi obeťami je aj tehotná žena.



V Indonézii je bežné, že počet cestujúcich na lodiach alebo trajektoch sa líši od oficiálnych zoznamov, čo prispieva k nehodám a komplikuje pátracie a záchranné akcie. Keďže Indonézia sa rozkladá na viac ako 17.000 ostrovoch, trajekty sú tam bežným spôsobom dopravy. Podobné nešťastia sa vyskytujú pravidelne a sú často spôsobené nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami.