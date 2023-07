Horiacu nákladnú loď v Holandsku prepravili na bezpečnejšie miesto

Schiermonnikoog 31. júla (TASR) - Horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami sa počas riskantnej operácie podarilo presunúť na bezpečnejšie dočasné miesto pri holandskom pobreží, oznámilo v pondelok ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo v holandskom Haagu. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Takmer 200-metrovú loď odťahovali dva remorkéry smerom na východ už od nedele – do vzdialenosti približne 16 kilometrov od ostrovov Schiermonnikoog a Ameland. Transport horiacej nákladnej lode prebehol podľa úradov bez problémov a situácia je v súčasnosti stabilná.



Prepravu vykonali odborníci v oblasti záchranárstva a v sprievode lietadla pobrežnej stráže. Na operácii sa zúčastnilo aj špeciálne plavidlo určené na čistenie vody od ropy. Nákladná loď Fremantle Highway sa doteraz nachádzala severne od ostrova Terschelling.



Išlo o riskantnú operáciu, keďže plavidlo naložené zhruba 3800 autami na palube ešte stále horí, pripomína DPA. Oheň však medzičasom výrazne zoslabol. Existovali však obavy, že v oceľových stenách sú praskliny, cez ktoré by mohol vytiecť olej. Pri poškodení alebo prevrátení lode existuje riziko znečistenia životného prostredia.



Nové miesto, kam loď prepravili, je podľa úradov bezpečnejšie a viac chránené pred vetrom. Freemantle Highway sa tak už nenachádza v blízkosti frekventovanej lodnej trasy a mala by tam zostať dovtedy, kým sa pre ňu nenájde prístav. Najprv je však potrebné uhasiť na jej palube požiar.



Loď prevážala 3783 nových áut vrátane 498 elektromobilov, pričom pod panamskou vlajkou sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru. Požiar na nej vypukol v stredu skoro ráno, keď bola približne 30 kilometrov severne od ostrova Ameland.



V dôsledku požiaru zahynul jeden člen posádky, ďalších 22 sa podarilo zachrániť. Príčina požiaru dosiaľ nie je známa. Vlastník lode, japonská spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, však uviedol, že ho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobili elektromobily.