Európska komisia zverejnila hodnotenie programu EÚ Horizont 2020

Brusel 29. januára (TASR) - Program EÚ Horizont 2020 významne prispel k budovaniu spoločnosti a hospodárstva EÚ založeného na znalostiach a inováciách. Bol tiež prínosom pre Európanov ďaleko nad rámec toho, čo by sa mohlo dosiahnuť na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Vyplýva to z hodnotenia programu, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK), informuje TASR.



Umožnenie rýchlej reakcie na nákazu COVID-19, epidémie eboly a zika a rozhodujúci príspevok v oblasti klimatológie sú podľa hodnotenia len niekoľkými príkladmi hmatateľného vplyvu tohto programu.



"Každé euro v nákladoch spojených s programom v konečnom dôsledku prinesie občanom EÚ do roku 2040 prínos vo výške päť eur, čo dokazuje vysokú hodnotu investícií do výskumu a inovácií pre európsku spoločnosť," uvádza sa v správe zverejnenej na webovej stránke EK.



Z programu Horizont 2020 sa počas siedmich rokov financovalo viac ako 35.000 projektov, pričom výzvy prilákali viac ako milión individuálnych žiadostí zo 177 krajín. Program zohrával kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy a 64,4 percenta jeho rozpočtu sa investovalo do trvalo udržateľného rozvoja.



V rámci programu sa financovali aj konkrétne riešenia v rôznych oblastiach, ako sú nová doprava poháňaná vodíkom, mRNA vakcíny, fotonika a mikroelektronika a nanoelektronika.



Ako vyplýva z hodnotenia, program Horizont 2020 zohrával kľúčovú úlohu aj pri diverzifikácii a zlepšovaní zručností a znalostí výskumných pracovníkov. EÚ tiež umožnil "rozvíjať a modernizovať rozsiahlu výskumnú infraštruktúru na európskej aj celosvetovej úrovni".



Výsledky záverečného hodnotenia programu Horizont 2020 budú zohrávať kľúčovú úlohu nielen pri formovaní súčasného programu Horizont Európa, ale aj pri tvorbe budúcich iniciatív v oblasti výskumu a inovácií. "Tým sa zabezpečí účinné začlenenie získaných poznatkov do súčasných a budúcich programov, čím sa zvýši ich účinnosť, relevantnosť a vplyv na Európanov," píše sa v správe.



Horizont 2020 ako program EÚ pre výskum a inovácie fungoval od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd eur.