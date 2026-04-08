Hormuzským prielivom preplávali prvé lode - IOM rieši bezpečnú plavbu
Agentúra AFP s odvolaním sa na monitorovaciu spoločnosť MarineTraffic medzičasom informovala, že Hormuzským prielivom od začiatku prímeria preplávali prvé plavidlá.
Londýn 8. apríla (TASR) - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) začala po oznámení prímeria na Blízkom východe pracovať na zaistení bezpečnej plavby lodí cez Hormuzský prieliv, uviedol v stredu jej generálny tajomník Arsenio Dominguez. Podľa agentúry AFP úžinou pri pobreží Iránu preplávali od vyhlásenia prímeria v stredu prvé lode, informuje TASR.
Otvorenie Hormuzského prielivu je súčasťou dohody o dvojtýždňovom zastavení útokov medzi USA, Izraelom a Iránom, ktorú v noci na stredu oznámil Pakistan.
„Už spolupracujem s príslušnými stranami na zavedení vhodného mechanizmu, ktorý zaistí bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv,“ vyhlásil šéf IMO, organizácie zodpovednej za bezpečnosť medzinárodnej lodnej dopravy, jej ochranu a prevenciu znečistenia. Dominguez súčasne zdôraznil, že teraz je prioritou zaistiť taký presun lodí z oblasti, ktorý zaručí bezpečnosť plavby.
Teherán uviedol, že súhlasil so zaistením bezpečného tranzitu cez prieliv, ktorý prakticky uzavrel po tom, čo proti nemu USA a Izrael spustili 28. februára útoky. Podľa Teheránu bude plavba cez túto strategickú úžinu prebiehať v koordinácii s iránskou armádou a s „náležitým zohľadnením technických obmedzení“.
Americký prezident Donald Trump v kontexte dohodnutého prímeria tiež prisľúbil, že USA pomôžu zvládnuť nápor v Hormuzskom prielive. V oblasti pre pôvodnú blokádu uviazlo podľa analytickej firmy Kpler 200 ropných tankerov.
Agentúra AFP s odvolaním sa na monitorovaciu spoločnosť MarineTraffic medzičasom informovala, že Hormuzským prielivom od začiatku prímeria preplávali prvé plavidlá.
Otvorenie Hormuzského prielivu je súčasťou dohody o dvojtýždňovom zastavení útokov medzi USA, Izraelom a Iránom, ktorú v noci na stredu oznámil Pakistan.
„Už spolupracujem s príslušnými stranami na zavedení vhodného mechanizmu, ktorý zaistí bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv,“ vyhlásil šéf IMO, organizácie zodpovednej za bezpečnosť medzinárodnej lodnej dopravy, jej ochranu a prevenciu znečistenia. Dominguez súčasne zdôraznil, že teraz je prioritou zaistiť taký presun lodí z oblasti, ktorý zaručí bezpečnosť plavby.
Teherán uviedol, že súhlasil so zaistením bezpečného tranzitu cez prieliv, ktorý prakticky uzavrel po tom, čo proti nemu USA a Izrael spustili 28. februára útoky. Podľa Teheránu bude plavba cez túto strategickú úžinu prebiehať v koordinácii s iránskou armádou a s „náležitým zohľadnením technických obmedzení“.
Americký prezident Donald Trump v kontexte dohodnutého prímeria tiež prisľúbil, že USA pomôžu zvládnuť nápor v Hormuzskom prielive. V oblasti pre pôvodnú blokádu uviazlo podľa analytickej firmy Kpler 200 ropných tankerov.
Agentúra AFP s odvolaním sa na monitorovaciu spoločnosť MarineTraffic medzičasom informovala, že Hormuzským prielivom od začiatku prímeria preplávali prvé plavidlá.