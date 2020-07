Horné Rakúsko od štvrtka opäť zavádza povinnosť nosiť rúška

Linz 7. júla (TASR) - Horné Rakúsko ako prvá spolková krajina po výraznom náraste počtu nakazených koronavírusom od štvrtka opätovne zavedie všeobecnú povinnosť nosiť ochranné rúška v obchodoch, nákupných centrách, podnikoch či v službách, uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Linzi tamojší hajtman Thomas Stelzer, píše agentúra DPA.



"Ide o nárast (infikovaných), ktorý nás znepokojuje a, samozrejme, nám nedovoľuje sa nečinne prizerať," povedal Stelzer.



Hostia v reštauračných zariadeniach budú na dobrovoľnej báze vyzvaní uviesť svoje kontaktné údaje. Rúška musia nosiť na ceste od stola k barovému pultu. Ich nosenie pri stole, kde môže naraz sedieť najviac desať ľudí, povinné nie je.



Vo vonkajších priestoroch je nutné dodržiavať bezpečný odstup - ak to nie je možné, je takisto potrebné nasadiť si masku. Na hornorakúskych úradoch platí povinnosť nosiť rúško už od utorka.



Nariadenia nosiť ochranné rúško budú zatiaľ vydané bez časového obmedzenia, dodal Stelzer s tým, že tieto kroky Linz už prerokoval s vládou kancelára Sebastiana Kurza. Cieľom opatrenia je zabrániť prijímaniu ešte prísnejších opatrení, akým je napríklad takzvaný lockdown.



Horné Rakúsko, ktoré je s takmer 1,5 miliónom obyvateľov treťou najväčšou spolkovou krajinou Rakúska, aktuálne eviduje 427 osôb s ochorením COVID-19. Podľa tamojších úradov je v karanténe približne 3000 ľudí. Reprodukčné číslo udávajúce, koľko ľudí infikovaná osoba nakazí, tam dosahuje 2,0. "Je to jednoducho priveľa," uviedol Stelzer. Na celorakúskej úrovni má toto číslo hodnotu 1,37.



Školy a škôlky v Hornom Rakúsku sa znova zatvorili minulý piatok. Stelzer varoval aj pred ľuďmi vracajúcimi sa z dovoleniek v západobalkánskych krajinách, kde hrozí zvýšené riziko nákazy. Rakúsko vydalo minulý týždeň najvyšší stupeň varovania pred cestami do šiestich krajín Západného Balkánu - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severného Macedónska a Srbska.