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Horolezecká agentúra potvrdila smrť Purdžu aj ďalších členov expedície

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Na snímke členovia záchranarského tímu. Foto: TASR/AP

V roku 2021 spolu s tímom deviatich ďalších nepálskych horolezcov zase úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2.

Autor TASR
Islamabad 1. augusta (TASR) - Známy horolezec Nirmal Purdža zahynul pri lavíne na pakistanskom vrchu Broad Peak. V sobotu to v príspevku na sociálnych sieťach potvrdila horolezecká spoločnosť Elite Expeditions, ktorú sám založil. Lavína si vyžiadala aj životy zvyšných deviatich členov horolezeckej expedície. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„S hlbokým smútkom a nesmiernou bolesťou potvrdzujeme, že Nirmal Purdža tragicky zahynul po páde lavíny na Broad Peaku. Taktiež sme dostali správu, že ani ostatní členovia expedície, žiaľ, neprežili,“ uviedla spoločnosť.

Purdža (43), ktorý v minulosti slúžil v britskej brigáde Gurkhov a následne v elitnej jednotke Special Boat Service, sa neskôr začal naplno venovať horolezectvu a sprevádzaniu expedícií.

Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre populárny dokumentárny film platformy Netflix s názvom „14 vrcholov: Nič nie je nemožné“.

V roku 2021 spolu s tímom deviatich ďalších nepálskych horolezcov zase úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2.

Purdža tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. „Broad Peak, neprosím o nič, len o bezpečný výstup a návrat,“ napísal.
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