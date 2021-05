Hámor mal v Nepále šťastie, prežil pád lavíny

Káthmandu 11. mája (TASR) – Slovenský horolezec Peter Hámor s rumunskými kolegami Horiom Colibasanuom a Mariusom Ganeom prežili pád lavíny počas výstupu na vrchol Dhaulágirí v Himalájach. Zosuv zasiahol ich stan v pondelok v noci v nadmorskej výške 6800 metrov, keď sa snažili dostať na siedmy najvyšší vrch sveta novou cestou.



Všetci traja našli útočisko v neďalekej jaskyni a potom zostúpili do prvého tábora. „Minulú noc zasiahla stan lavína. Horolezci museli rozrezať plátno, aby sa dostali do bezpečia. Peter a Horia boli prví, ktorým sa to podarilo, Marius vyšiel neskôr, pretože v zavalenom stane nevedel nájsť topánky. Našťastie sa všetkým podarilo nájsť úkryt v malej jaskyni a potom sa bezpečne vrátili do prvého tábora," citoval portál romania-insider.com správu z Colibasanuovho fejbukového profilu. Neskôr sa všetci vrátili do základného tábora, kde podľa počasia prehodnotia ďalší pokus o výstup.



Všetci traja horolezci majú veľké skúsenosti, Peter Hámor zdolal všetkých štrnásť osemtisícoviek, Colibsanu ich má za sebou osem. Aj Gane patrí k popredným rumunským lezcom a vyliezol na štyri osemtisícovky.