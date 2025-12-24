< sekcia Zahraničie
Horskí záchranári upozorňujú na nepriaznivé podmienky v Tatrách
Autor TASR
Zakopané 24. decembra (TASR) - Poľskí horskí záchranári upozorňujú na nepriaznivé podmienky na turistických chodníkoch vo Vysokých Tatrách. V Zakopanom napadlo niekoľko centimetrov snehu a teplota klesla na mínus štyri stupne Celzia. Na vrchole Kasprovho vrchu dosahuje snehová pokrývka 23 centimetrov a teplota klesla na mínus 12 stupňov, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poľský Tatranský národný park (TPN) informoval, že na starú, tvrdú a ušliapanú vrstvu snehu napadol čerstvý sneh, ktorý zakrýva zľadovatené miesta. Viaceré chodníky sú neprešľapané a miestami ťažko rozpoznateľné, čo zvyšuje riziko zablúdenia najmä vo vyšších polohách. Situáciu zhoršuje nízka oblačnosť a miestne hmly.
Pohyb vo vyšších polohách Tatier si vyžaduje skúsenosti, schopnosť posúdiť lavínové nebezpečenstvo a kompletnú zimnú výstroj vrátane mačiek, cepína, prilby a lavínovej výbavy. V pohorí platí prvý stupeň lavínového ohrozenia. Správa parku zároveň upozornila, že v zime sa rýchlo stmieva, čo treba zohľadniť pri plánovaní túr.
Na Štedrý deň nebudú premávať konské povozy a na parkoviská majú povolený vstup len osoby s vopred zakúpeným elektronickým parkovacím lístkom. TPN zároveň varuje pred vstupom na zamrznuté vysokohorské plesá, kde je ľad príliš tenký.
Od začiatku decembra do polovice mája zostávajú uzavreté viaceré úseky turistických trás a z bezpečnostných dôvodov je až do odvolania uzavretý aj žltý chodník z hornej stanice lanovky na Kasprovom vrchu smerom na vrchol.
