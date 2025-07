Horúčavy cez víkend pretrvajú, požiare hrozia skoro v celom Grécku

Atény 26. júla (TASR) - Grécke úrady varovali v piatok pred extrémne vysokým rizikom vzniku lesných požiarov počas víkendu, a to vo viacerých častiach krajiny. Požiare podľa výstrah hrozia najmä v niektorých častiach ostrova Eubója, na východe a juhu polostrova Peloponéz či aj v okolí Atén, píše TASR podľa agentúry DPA.



Uvedené miesta sú na mape varovaní zaznačené červenou farbou, platí tak pre ne najvyšší stupeň výstrahy. Druhý najvyšší oranžový stupeň, a teda stále vysoké riziko, je uvádzaný pre ostrov Kréta, ako aj západnú časť Peloponézu i ostrovy Lesbos, Chios a Samos vo východnej časti Egejského mora.



Grécko už od pondelka sužuje vlna horúčav s teplotami presahujúcimi 40 stupňov Celzia. Horúčavy podľa piatkových predpovedí meteorológov začnú klesať až po víkende, a nie už počas neho, ako tvrdili skoršie odhady. Cez víkend sa okrem toho očakáva aj silný vietor, ktorý taktiež zvyšuje riziko požiarov.



Najvyššia piatková teplota, a to až 45,8 stupňa Celzia, bola nameraná v oblasti Messinia na Peloponéze. V niektorých častiach hlavného mesta a v prístavnom meste Pireus dosahovali horúčavy až 42 stupňov Celzia. Agentúra AFP pripomína, že v aténskej Akropole, ktorá je najvyhľadávanejšou pamiatkou v krajine, upravili návštevné hodiny tak, že počas najväčších horúčav – od poludnia do 17.00 h – je komplex zatvorený.



Ľudia sú v Grécku nabádaní k opatrnosti, pričom úrady varujú, že požiar môže spôsobiť odhodený ohorok s cigarety či náhodná iskra.



Rozsiahly požiar na Peloponéze zo začiatku týždňa napríklad zrejme spôsobili dvaja robotníci pri zváraní neďaleko lesa. Plamene neďaleko dediny Feneos spálili 1130 hektárov lesa a trávnatých porastov.



V piatok vyčíňal lesný požiar neďaleko mesta Kilkis v severnom Grécku, kde si vynútil evakuáciu miestnej univerzity, domov i podnikov. Desať ďalších požiarov horelo v susednom Albánsku, jeden z nich pri meste Delvinë neďaleko gréckych hraníc.