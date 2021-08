Horúčavy nekončia, požiar na ostrove Rodos sa vymkol spod kontroly

Atény 2. augusta (TASR) - Vlna horúčav v Grécku nekončí. V pondelok i počas celého týždňa možno podľa miestnej meteorologickej služby očakávať, že teploty presiahnu 44 stupňov Celzia. V dôsledku extrémneho sucha a silného vetra sa vymkol spod kontroly rozsiahly požiar na dovolenkármi vyhľadávanom ostrove Rodos, uviedli v pondelok grécki hasiči. Informovala o tom agentúra DPA.



Požiar na Rodose vypukol ešte v nedeľu. Hotely a ubytovacie zariadenia doposiaľ oheň ani dym priamo neohrozil, miestna civilná ochrana však napriek tomu nariadila evakuáciu troch dedín v západnej časti tamojšej metropoly Rodos.



Rozsiahle časti ostrova zasiahli v nedeľu vo večerných hodinách dočasné výpadky elektriny. Grécka verejnoprávna televízia ERT informovala, že v pondelok na svitaní nasadili do boja proti požiaru na Rodose hasičské lietadlá a vrtuľníky.



Grécke ministerstvo pre životné prostredie, energie a klímu vyzvalo všetkých obyvateľov, aby klimatizáciu nenastavovali na príliš nízke teploty, respektíve nie nižšie ako 26 stupňov. Energetický systém v krajine je totiž v dôsledku pretrvávajúcich horúčav a naplno pustených klimatizácií veľmi vyťažený, píše DPA.



Doposiaľ nie je zrejmé, dokedy v krajine potrvá vlna horúčav, ktorá vypukla minulý týždeň v utorok. Grécky server Ekathimerini.com uviedol, že práve pondelok by mal byť najhorúcejším dňom minimálne pre región Attika, kam patrí aj hlavné mesto Atény. Niektorí meteorológovia sa obávajú, že vysoké teploty by mohli v Grécku pretrvať ešte aj dva týždne.