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Horúčavy si v Anglicku toto leto vyžiadali rekordných 5258 obetí
Leto 2026 bolo podľa UKHSA výnimočné a počet úmrtí súvisiacich s horúčavami prekonal všetky predchádzajúce ročné odhady.
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - V Anglicku zaznamenali toto leto 5258 úmrtí súvisiacich s horúčavami, čo je najviac od roku 2016. Vtedy začala Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) zverejňovať každoročné správy o úmrtnosti súvisiacej s horúčavami. Vyplýva to z predbežných odhadov, ktoré agentúra zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Leto 2026 bolo podľa UKHSA výnimočné a počet úmrtí súvisiacich s horúčavami prekonal všetky predchádzajúce ročné odhady. Doterajší rekord pochádzal z leta 2022, keď zaznamenali 2985 takýchto úmrtí. Tohtoročné údaje zahŕňajú sedem období horúčav od mája do septembra a ešte sa môžu zmeniť.
Británia zažila najteplejšie leto v histórii meraní, ktoré sprevádzali skoré a opakované vlny horúčav. Krajinu zároveň postihlo mimoriadne sucho spôsobené nedostatkom zrážok, aký nezažila takmer 200 rokov.
Rekordné počty úmrtí súvisiacich s horúčavami zaznamenali aj v Nemecku, kde ich odhadli na 16.300, a v Španielsku, kde ich bolo viac ako 5000. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zosilňuje extrémne prejavy počasia. Európa sa otepľuje rýchlejšie ako svetový priemer a vlny horúčav sú čoraz častejšie a intenzívnejšie.
Správa zverejnená minulý mesiac v časopise The Lancet vyzvala na vyhlásenie klimatickej zmeny za globálnu zdravotnú núdzovú situáciu. Podľa nej si horúčavy v rokoch 2016 až 2023 vyžiadali viac ako tri milióny úmrtí.
Horúčavy zvyšujú riziko infarktu a mozgovej mŕtvice, pretože telo musí pri udržiavaní stabilnej teploty vynakladať väčšie úsilie. Britský meteorologický úrad predpovedá, že v dôsledku vplyvu meteorologického fenoménu El Niño by mohol byť rok 2027 celosvetovo najteplejším rokom. Odborníci vyzývajú na lepšiu prípravu domácností a verejnej infraštruktúry na teplejšie letá.
Leto 2026 bolo podľa UKHSA výnimočné a počet úmrtí súvisiacich s horúčavami prekonal všetky predchádzajúce ročné odhady. Doterajší rekord pochádzal z leta 2022, keď zaznamenali 2985 takýchto úmrtí. Tohtoročné údaje zahŕňajú sedem období horúčav od mája do septembra a ešte sa môžu zmeniť.
Británia zažila najteplejšie leto v histórii meraní, ktoré sprevádzali skoré a opakované vlny horúčav. Krajinu zároveň postihlo mimoriadne sucho spôsobené nedostatkom zrážok, aký nezažila takmer 200 rokov.
Rekordné počty úmrtí súvisiacich s horúčavami zaznamenali aj v Nemecku, kde ich odhadli na 16.300, a v Španielsku, kde ich bolo viac ako 5000. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zosilňuje extrémne prejavy počasia. Európa sa otepľuje rýchlejšie ako svetový priemer a vlny horúčav sú čoraz častejšie a intenzívnejšie.
Správa zverejnená minulý mesiac v časopise The Lancet vyzvala na vyhlásenie klimatickej zmeny za globálnu zdravotnú núdzovú situáciu. Podľa nej si horúčavy v rokoch 2016 až 2023 vyžiadali viac ako tri milióny úmrtí.
Horúčavy zvyšujú riziko infarktu a mozgovej mŕtvice, pretože telo musí pri udržiavaní stabilnej teploty vynakladať väčšie úsilie. Britský meteorologický úrad predpovedá, že v dôsledku vplyvu meteorologického fenoménu El Niño by mohol byť rok 2027 celosvetovo najteplejším rokom. Odborníci vyzývajú na lepšiu prípravu domácností a verejnej infraštruktúry na teplejšie letá.