Horúčavy si v Thajsku od začiatku roka vyžiadali už 61 životov

Bangkok 10. mája (TASR) - Najmenej 61 ľudí prišlo v Thajsku od začiatku roka o život v dôsledku horúčav. Oznámilo to v piatok tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa agentúry AFP.



Thajsko zažíva v posledných týždňoch neobvyklé horúčavy, v dôsledku ktorých tamojšie úrady takmer denne vydávajú príslušné varovania. Od začiatku roka pritom podľahlo úpalu už 61 ľudí, čo je viac ako za celý vlaňajší rok, keď takýchto úmrtí zaznamenali len 37.



Najväčší počet úmrtí pre horúčavy zaznamenávajú tento rok na severovýchode, ktorý je poľnohospodárskym centrom krajiny.



Vedci dlhodobo upozorňujú na to, že klimatická zmena vyvolaná ľuďmi spôsobuje na Zemi častejšie, dlhšie a intenzívnejšie vlny horúčav. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) tohtoročné horúčavy ovplyvňuje a zhoršuje aj klimatický jav El Niňo, celá Ázia sa však zároveň otepľuje rýchlejšie, než je celosvetový priemer.



Thajské úrady ľudí so zdravotnými problémami vyzvali, aby svoj pobyt vonku obmedzovali. Horúčavy v tejto krajine momentálne trvajú aj vďaka oneskorenému obdobiu dažďov akosi dlhšie než obvykle.



Časti thajského kráľovstva zasiahli tento týždeň búrky, v dôsledku ktorých tam došlo k miernemu ochladeniu. Úrady však zároveň obyvateľov varovali pred hrozbou záplav.



V apríli zaznamenali v provincii Lampang na severe Thajska teplotu 44,2 stupňa, čo je len tesne pod doterajším absolútnym rekordom kráľovstva, a síce 44,6 stupňom, ktorý padol vlani.