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Horúčavy si vyberajú svoju daň, v Nemecku zaznamenali tisíce úmrtí
Inštitút vysvetlil, že k 9600 úmrtiam došlo len počas jedného týždňa od 22. do 28. júna. V tom čase dosahovali teploty 40 stupňov Celzia vo viacerých oblastiach Nemecka.
Autor TASR
Berlín 20. augusta (TASR) - Na základe odhadov nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre prevenciu a kontrolu chorôb zahynulo od 6. apríla do 9. augusta v krajine približne 14.000 ľudí v súvislosti s horúčavami. Podľa štvrtkovej správy ústavu o úmrtnosti to zodpovedá takmer 17 úmrtiam na 100.000 obyvateľov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Za posledné desaťročie zaznamenali v Nemecku mimoriadne vysoké počty najmä v roku 2018, keď podľa odhadov v dôsledku horúčav zomrelo 9400 ľudí, a v roku 2019, keď ich bolo 7600. Tohtoročné údaje tak už výrazne prevyšujú väčšinu predchádzajúcich záznamov za celé roky.
Väčšinu úmrtí RKI eviduje u osôb starších ako 85 rokov, pričom podľa odhadov išlo o 7040 ľudí z tejto skupiny. U ľudí vo veku od 75 do 84 rokov inštitút registroval 3450 a v skupine 65 až 74 išlo o 2170 úmrtí. Podľa ústavu môžu byť tohtoročné čísla v skutočnosti ešte vyššie.
K veľkej časti úmrtí prispela najmä vlna horúčav v závere júna. Inštitút vysvetlil, že k 9600 úmrtiam došlo len počas jedného týždňa od 22. do 28. júna. V tom čase dosahovali teploty 40 stupňov Celzia vo viacerých oblastiach Nemecka.
Za posledné desaťročie zaznamenali v Nemecku mimoriadne vysoké počty najmä v roku 2018, keď podľa odhadov v dôsledku horúčav zomrelo 9400 ľudí, a v roku 2019, keď ich bolo 7600. Tohtoročné údaje tak už výrazne prevyšujú väčšinu predchádzajúcich záznamov za celé roky.
Väčšinu úmrtí RKI eviduje u osôb starších ako 85 rokov, pričom podľa odhadov išlo o 7040 ľudí z tejto skupiny. U ľudí vo veku od 75 do 84 rokov inštitút registroval 3450 a v skupine 65 až 74 išlo o 2170 úmrtí. Podľa ústavu môžu byť tohtoročné čísla v skutočnosti ešte vyššie.
K veľkej časti úmrtí prispela najmä vlna horúčav v závere júna. Inštitút vysvetlil, že k 9600 úmrtiam došlo len počas jedného týždňa od 22. do 28. júna. V tom čase dosahovali teploty 40 stupňov Celzia vo viacerých oblastiach Nemecka.