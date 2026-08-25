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Horúčavy spôsobili v Európe podľa médií masívny nárast úmrtnosti
Séria vĺn horúčav v západnej Európe od mája prekonala doterajšie historické rekordy na stovkách meteorologických staníc.
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Počas štyroch tohtoročných rekordných horúčav v Európe zomrelo o najmenej 35.000 ľudí viac, než je bežný priemer. Vyplýva to z neúplných údajov z necelej polovice kontinentu, informuje TASR podľa správy portálu denníka The Guardian.
Nadmerná úmrtnosť len v troch väčších krajinách EÚ – Nemecku, Francúzsku a Španielsku – už podľa predbežných údajov presiahla 25.000 prípadov. Experti navyše upozorňujú, že bilancia po vyhodnotení augusta ešte výrazne vzrastie.
Séria vĺn horúčav v západnej Európe od mája prekonala doterajšie historické rekordy na stovkách meteorologických staníc. Francúzsko ako celok zaznamenalo svoj najteplejší deň v histórii meraní (podľa celonárodného teplotného priemeru).
V Nemecku padali rekordy koncom júna tri dni po sebe, pričom 46 staníc nameralo viac ako 40 stupňov Celzia. Dlhšie obdobie s dennými maximami nad 40 stupňov Celzia bolo aj v Španielsku. Vedci upozorňujú, že globálne otepľovanie spôsobené človekom robí takéto extrémne javy častejšími a intenzívnejšími.
Najvyšší počet obetí hlási Nemecko, ktoré koncom minulého týždňa vykázalo odhadom 14.000 úmrtí súvisiacich s horúčavami v období od 6. apríla do 9. augusta. Inštitút Roberta Kocha (RKI), ktorý v krajine funguje ako úrad verejného zdravotníctva, uviedol, že len v týždni od 22. do 28. júna zomrelo 9600 ľudí.
Systematicky zostavované údaje o nadmernej úmrtnosti v celej EÚ, ktoré sú k dispozícii od roku 2008, ukazujú, že jediným ďalším letným mesiacom s vyššou mierou nadmerných úmrtí bol júl 2022, teda ešte počas doznievajúcej pandémie COVID-19.
Tohtoročné leto je v Nemecku z hľadiska úmrtí spojených s horúčavami zďaleka najhorším od začiatku záznamov. Doterajšie maximum v najľudnatejšej krajine EÚ predstavovalo 8900 úmrtí súvisiacich s teplom, a to v roku 2018.
Údaje zo systému monitorovania úmrtnosti Inštitútu zdravia Karola III. naznačujú, že v Španielsku možno horúčavám v období od mája do tohto týždňa pripísať 4947 úmrtí. Rok 2026 sa tak pre Španielsko stáva najhorším v histórii záznamov, čím prekonal aj doterajší rekord 4520 úmrtí z roku 2022.
Vo väčšine prípadov teplo zhoršuje už existujúce zdravotné problémy, ako sú respiračné alebo srdcovo-cievne ochorenia, a obete umierajú na infarkt, mozgovú príhodu alebo zlyhanie obličiek. Konečné určenie príčiny môže trvať týždne alebo dokonca mesiace a mnohé krajiny zatiaľ nezverejnili údaje ani za začiatok augusta.
Francúzsko, kde viac než 500 meteorologických staníc nameralo teploty nad 40 stupňov Celzia a v jednej chvíli platili výstrahy pred horúčavami na 98 percentách územia, najskôr zverejňuje údaje o nadmernej úmrtnosti „zo všetkých príčin“ a definitívne závery prináša až neskôr. Tamojší úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň uviedol, že nadmerná úmrtnosť „zo všetkých príčin“ predstavovala od konca mája do 22. júla 7300 prípadov.
Nadmerná úmrtnosť len v troch väčších krajinách EÚ – Nemecku, Francúzsku a Španielsku – už podľa predbežných údajov presiahla 25.000 prípadov. Experti navyše upozorňujú, že bilancia po vyhodnotení augusta ešte výrazne vzrastie.
Séria vĺn horúčav v západnej Európe od mája prekonala doterajšie historické rekordy na stovkách meteorologických staníc. Francúzsko ako celok zaznamenalo svoj najteplejší deň v histórii meraní (podľa celonárodného teplotného priemeru).
V Nemecku padali rekordy koncom júna tri dni po sebe, pričom 46 staníc nameralo viac ako 40 stupňov Celzia. Dlhšie obdobie s dennými maximami nad 40 stupňov Celzia bolo aj v Španielsku. Vedci upozorňujú, že globálne otepľovanie spôsobené človekom robí takéto extrémne javy častejšími a intenzívnejšími.
Najvyšší počet obetí hlási Nemecko, ktoré koncom minulého týždňa vykázalo odhadom 14.000 úmrtí súvisiacich s horúčavami v období od 6. apríla do 9. augusta. Inštitút Roberta Kocha (RKI), ktorý v krajine funguje ako úrad verejného zdravotníctva, uviedol, že len v týždni od 22. do 28. júna zomrelo 9600 ľudí.
Systematicky zostavované údaje o nadmernej úmrtnosti v celej EÚ, ktoré sú k dispozícii od roku 2008, ukazujú, že jediným ďalším letným mesiacom s vyššou mierou nadmerných úmrtí bol júl 2022, teda ešte počas doznievajúcej pandémie COVID-19.
Tohtoročné leto je v Nemecku z hľadiska úmrtí spojených s horúčavami zďaleka najhorším od začiatku záznamov. Doterajšie maximum v najľudnatejšej krajine EÚ predstavovalo 8900 úmrtí súvisiacich s teplom, a to v roku 2018.
Údaje zo systému monitorovania úmrtnosti Inštitútu zdravia Karola III. naznačujú, že v Španielsku možno horúčavám v období od mája do tohto týždňa pripísať 4947 úmrtí. Rok 2026 sa tak pre Španielsko stáva najhorším v histórii záznamov, čím prekonal aj doterajší rekord 4520 úmrtí z roku 2022.
Vo väčšine prípadov teplo zhoršuje už existujúce zdravotné problémy, ako sú respiračné alebo srdcovo-cievne ochorenia, a obete umierajú na infarkt, mozgovú príhodu alebo zlyhanie obličiek. Konečné určenie príčiny môže trvať týždne alebo dokonca mesiace a mnohé krajiny zatiaľ nezverejnili údaje ani za začiatok augusta.
Francúzsko, kde viac než 500 meteorologických staníc nameralo teploty nad 40 stupňov Celzia a v jednej chvíli platili výstrahy pred horúčavami na 98 percentách územia, najskôr zverejňuje údaje o nadmernej úmrtnosti „zo všetkých príčin“ a definitívne závery prináša až neskôr. Tamojší úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň uviedol, že nadmerná úmrtnosť „zo všetkých príčin“ predstavovala od konca mája do 22. júla 7300 prípadov.