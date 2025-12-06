Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Zahraničie

Horúčavy v Austrálii majú za následok desiatky lesných požiarov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Meteorológ Dean Narramore uviedol, že teploty v celom štáte sa blížia k hranici 40 stupňov Celzia. Riziko požiarov zvyšuje okrem vysokých teplôt aj horúci a nárazový vietor, dodal.

Autor TASR
Sydney 6. decembra (TASR) - Východné pobrežie Austrálie zachvátila vlna horúčav, v dôsledku ktorých vypukli desiatky lesných požiarov. Hasičský zbor v štáte Nový Južný Wales v sobotu informoval, že na území štátu eviduje viac ako 50 lesných požiarov, z ktorých väčšinu má pod kontrolou, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Televízia ABC uviedla, že požiar severne od Sydney zničil šesť domov. Lesný požiar vyčíňa aj v národnom parku Goulburn River, kde ohňu padlo za obeť 9000 hektárov porastov.

Meteorológ Dean Narramore uviedol, že teploty v celom štáte sa blížia k hranici 40 stupňov Celzia. Riziko požiarov zvyšuje okrem vysokých teplôt aj horúci a nárazový vietor, dodal.

Očakáva sa, že teploty od nedele vo väčšine Nového Južného Walesu a južnej Austrálie klesnú, ale na severe Austrálie a v štáte Západná Austrália by sa mali ďalej zvyšovať a začiatkom budúceho týždňa sa vrátia do väčšiny krajiny.

Požiare v buši sú v letných mesiacoch v Austrálii bežným javom. Nie je nezvyčajné, že počas horúcich a veterných dní sa v riedko osídlených oblastiach šíria aj desiatky požiarov.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch