HORÚČAVY V GRÉCKU NEUSTUPUJÚ: Teploty môžu vystúpiť až na 43 stupňov

Bratislava 23. júla (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje na intenzívnu vlnu horúčav, ktorá zasahuje Grécko. Dovolenkári smerujúci do krajiny by sa mali pripraviť na očakávaný nárast teplôt až na 43 stupňov Celzia. Vysoké teploty by mali pretrvávať do piatka (25. 7.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



„Grécke úrady prijímajú opatrenia na ochranu zdravia turistov, verejnosti a zamestnancov pred vystavením sa vysokým teplotám,“ uviedlo ministerstvo. Upozorňuje, že hlavné turistické atrakcie, ako je Akropola v Aténach alebo roklina Samaria na ostrove Kréta, môžu byť počas najhorúcejších častí dňa zatvorené až do odvolania.



Mestské úrady budú počas trvania vlny horúčav prevádzkovať chladné priestory vo svojich komunitných a kultúrnych centrách od skorého rána do neskorého popoludnia alebo noci, v ktorých si budú môcť oddýchnuť osoby bez prístupu ku klimatizácii. V niektorých pracovných odvetviach, ako napríklad stavebníctvo, lodiarstvo, doručovanie zásielok a potravín boli vydané zákazy práce od 12.00 do 17.00 h.



Zákaz však neplatí na území celého Grécka, ale len v tých častiach krajiny, kde sa očakávajú najvyššie teploty. Mestá, v ktorých platí zákaz, sú Atény, Solún, veľká časť ostrova Kréta, Iónske ostrovy, východný Rodos, niektoré ostrovy v Egejskom mori, pobrežné oblasti Peloponézu, Evros, Serres, Larissa, Viotia, Chalkidiki, Imathia, Trikala, Fthiótida a Aitólia-Akarnánia.



Z dôvodu extrémnych meteorologických podmienok a z nich vyplývajúceho rizika vzniku požiarov je v stave zvýšenej pohotovosti aj grécky hasičský zbor, polícia, ozbrojené sily a jednotky civilnej ochrany. V pohotovosti sú tiež prevádzkovatelia národnej energetickej siete a Národná záchranná zdravotná služba.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.