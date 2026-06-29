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HORÚČAVY V POĽSKU: Utopili sa desiatky ľudí a odriekli 130 vlakov
Počas celého víkendu prišlo o život 24 osôb a od začiatku mesiaca evidujú úrady už 55 utopení.
Autor TASR
Varšava 29. júna (TASR) - Vysoké teploty v Poľsku v pondelok spôsobili rozsiahle problémy na železnici, kde dopoludnia zrušili 128 vlakov, a počas víkendu sa v krajine utopili desiatky ľudí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poľská štátna správa železníc PKP PLK uviedla, že príčinou obmedzení boli poruchy trakčného vedenia a deformácie koľají spôsobené horúčavami. Národný dopravca PKP Intercity zrušil 21 spojov a pri viacerých ďalších zabezpečil náhradnú autobusovú dopravu alebo uznávanie cestovných lístkov v regionálnych vlakoch. Cestujúci si zároveň môžu do 2. júla bez poplatku vrátiť lístky zakúpené najneskôr 29. júna.
Železničiari počas pondelka obnovili premávku na troch tratiach, kde sa podarilo odstrániť poškodenia infraštruktúry z víkendu. Technické zložky podľa PKP PLK zostávajú v pohotovosti pre prípad ďalších porúch.
Súčasne pribúdajú tragické udalosti pri vode. Vládne centrum bezpečnosti informovalo, že v nedeľu sa utopilo 17 ľudí, čo je najvyšší denný počet od začiatku júna. Počas celého víkendu prišlo o život 24 osôb a od začiatku mesiaca evidujú úrady už 55 utopení. Niekoľko ďalších osôb po vytiahnutí z vody previezli do nemocníc.
Pre veľkú časť Poľska naďalej platia najvyššie výstrahy pred horúčavami. Meteorológovia očakávajú denné teploty do 39 stupňov Celzia. V obci Slubice pri hraniciach s Nemeckom padol v nedeľu teplotný rekord. Teplota dosiahla 40,5 stupňov Celzia a prekonala tak rekord nameraný v roku 1921 v obci Proszkow na juhu krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľská štátna správa železníc PKP PLK uviedla, že príčinou obmedzení boli poruchy trakčného vedenia a deformácie koľají spôsobené horúčavami. Národný dopravca PKP Intercity zrušil 21 spojov a pri viacerých ďalších zabezpečil náhradnú autobusovú dopravu alebo uznávanie cestovných lístkov v regionálnych vlakoch. Cestujúci si zároveň môžu do 2. júla bez poplatku vrátiť lístky zakúpené najneskôr 29. júna.
Železničiari počas pondelka obnovili premávku na troch tratiach, kde sa podarilo odstrániť poškodenia infraštruktúry z víkendu. Technické zložky podľa PKP PLK zostávajú v pohotovosti pre prípad ďalších porúch.
Súčasne pribúdajú tragické udalosti pri vode. Vládne centrum bezpečnosti informovalo, že v nedeľu sa utopilo 17 ľudí, čo je najvyšší denný počet od začiatku júna. Počas celého víkendu prišlo o život 24 osôb a od začiatku mesiaca evidujú úrady už 55 utopení. Niekoľko ďalších osôb po vytiahnutí z vody previezli do nemocníc.
Pre veľkú časť Poľska naďalej platia najvyššie výstrahy pred horúčavami. Meteorológovia očakávajú denné teploty do 39 stupňov Celzia. V obci Slubice pri hraniciach s Nemeckom padol v nedeľu teplotný rekord. Teplota dosiahla 40,5 stupňov Celzia a prekonala tak rekord nameraný v roku 1921 v obci Proszkow na juhu krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)