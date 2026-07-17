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HORÚČAVY ZABÍJALI: V Európe hlásia najmenej 12.000 obetí
Agentúra AFP analyzovala údaje o neočakávaných úmrtiach v období od 22. do 28. júna z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Holandska, Španielska a Švajčiarska.
Autor TASR
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Paríž 17. júla (TASR) - Počas tohtoročnej júnovej vlny horúčav zaznamenali v deviatich európskych krajinách najmenej 12.000 úmrtí nad očakávaným priemerom, naznačili úrady týchto krajín. Agentúra AFP však poukazuje na to, že tento počet by sa mohol ešte zvýšiť, píše TASR.
V júni došlo k prekonaniu historických teplotných rekordov vo viacerých európskych krajinách a hoci sú štatistiky úmrtnosti zatiaľ predbežné, predstavujú aktuálne prvé náznaky strát na životoch v dôsledku horúčav.
Agentúra AFP analyzovala údaje o neočakávaných úmrtiach v období od 22. do 28. júna z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Holandska, Španielska a Švajčiarska. Podľa predbežných výsledkov zahynulo približne o 10.000 ľudí viac ako je očakávaný priemer. Ďalších 2200 úmrtí spájaných s vysokými teplotami zaznamenali podľa odhadov aj medzi 18. a 28. júnom v Anglicku a vo Walese, uviedla britská meteorologická služba Met Office.
Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti EuroMOMO takisto ukazujú výrazný nárast počtu úmrtí v poslednom júnovom týždni, pričom odhadli, že išlo o 14.260 mŕtvych. Systém vychádzal z oficiálnych štatistík 24 krajín s približne 400 miliónmi obyvateľov. Údaje EuroMOMO nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska.
„Leto ešte neskončilo,“ upozorňoval vo svojom vyhlásení regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. „Nejde o prírodnú katastrofu a opakuje sa to každý rok, pretože príliš veľa vlád stále považuje horúčavy za meteorologický jav a nie mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia,“ dodal.
„Existujú nástroje na prevenciu väčšiny týchto úmrtí. Usmernenia sú zverejnené. Dôkazy sú k dispozícii,“ skonštatoval Kluge. „To, čo vlády urobia ďalej, je ich voľba, a toto leto ukazuje, čo môžeme stratiť či získať,“ dodal.
4 rum lin
V júni došlo k prekonaniu historických teplotných rekordov vo viacerých európskych krajinách a hoci sú štatistiky úmrtnosti zatiaľ predbežné, predstavujú aktuálne prvé náznaky strát na životoch v dôsledku horúčav.
Agentúra AFP analyzovala údaje o neočakávaných úmrtiach v období od 22. do 28. júna z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Holandska, Španielska a Švajčiarska. Podľa predbežných výsledkov zahynulo približne o 10.000 ľudí viac ako je očakávaný priemer. Ďalších 2200 úmrtí spájaných s vysokými teplotami zaznamenali podľa odhadov aj medzi 18. a 28. júnom v Anglicku a vo Walese, uviedla britská meteorologická služba Met Office.
Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti EuroMOMO takisto ukazujú výrazný nárast počtu úmrtí v poslednom júnovom týždni, pričom odhadli, že išlo o 14.260 mŕtvych. Systém vychádzal z oficiálnych štatistík 24 krajín s približne 400 miliónmi obyvateľov. Údaje EuroMOMO nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska.
„Leto ešte neskončilo,“ upozorňoval vo svojom vyhlásení regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. „Nejde o prírodnú katastrofu a opakuje sa to každý rok, pretože príliš veľa vlád stále považuje horúčavy za meteorologický jav a nie mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia,“ dodal.
„Existujú nástroje na prevenciu väčšiny týchto úmrtí. Usmernenia sú zverejnené. Dôkazy sú k dispozícii,“ skonštatoval Kluge. „To, čo vlády urobia ďalej, je ich voľba, a toto leto ukazuje, čo môžeme stratiť či získať,“ dodal.
4 rum lin