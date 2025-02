Vatikán: Hospitalizovaný pápež dýcha sám a srdce mu pracuje dobre

Vatikán 19. februára (TASR) - Tlačová služba Svätej stolice v stredu informovala, že 88-ročný pápež František, ktorému v utorok na základe vyšetrení a laboratórnych testov diagnostikovali obojstranný zápal pľúc, dýcha sám a jeho srdce pracuje dobre. Má dobrú náladu a ďakuje za všetky želania a modlitby za svoje skoré uzdravenie, citovala Vatikán webová stránka Vatican News a agentúra AFP, píše TASR.



Pred nemocnicou Gemelli v Ríme sa od pápežovej hospitalizácie schádzajú miestni veriaci a pútnici, aby sa pri soche sv. Jána Pavla II. modlili za Františkovo zdravie.



Vatikán okrem toho zverejnil aj kresby, ktoré pre Františka vyrobili deti v nemocnici, ako aj listy od rodičov, v ktorých ho prosia, aby sa modlil za ich chorých potomkov.



Podľa Vatikánu pápež prežil pokojnú noc, ráno vstal, naraňajkoval sa a posadil sa do kresla.



Do rímskej nemocnice Gemelli pápeža prijali koncom minulého týždňa s bronchitídou po tom, čo dlhšie trpel dýchacími ťažkosťami. V utorok sa pápež podrobil kontrolnému CT vyšetreniu hrudníka, ktoré preukázalo nástup obojstranného zápalu pľúc. Lekári preto pristúpili k ďalšej medikamentóznej liečbe.



V lekárskom bulletine zverejnenom v utorok večer sa píše, že "laboratórne testy, RTG hrudníka a klinický stav Svätého Otca naďalej predstavujú zložitý obraz". "Polymikrobiálna infekcia", ktorá sa pridala k "bronchiektázii a astmatickej bronchitíde a ktorá si vyžaduje použitie kortizónovej antibiotickej terapie, robí terapeutickú liečbu zložitejšou", informoval Vatikán.



Pápežovi v mladosti odňali časť pravého pľúcneho laloku. Predchádzal tomu zápal pohrudnice, ktorý ho takmer stál život.



Jezuitský teológ Antonio Spadaro, ktorý má k pápežovi blízky vzťah, sa pre taliansky denník Corriere della Sera vyjadril, že František by mohol byť v nemocnici dva až tri týždne.



"Je jasné, že situácia je chúlostivá, ale žiadnu formu alarmizmu som nezaznamenal," povedal Spadaro.



Pápež má podľa Spadara "mimoriadnu životnú energiu". "Nie je to človek, ktorý sa nechá odísť, nie je rezignovaný človek. A to je veľmi pozitívny prvok, videli sme to už v minulosti," pripomenul.



Pneumónia je posledným zo série zdravotných problémov pápeža-jezuitu, ktorý od roku 2021 podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva a kvôli bolesti v kolene používa invalidný vozík.



Pokiaľ ide o spravovanie cirkvi, František ponechal otvorenú možnosť svojho odstúpenia, ak nebude schopný vykonávať svoje povinnosti. V memoároch, ktoré boli vydané vlani, však uviedol, že je to len "vzdialená možnosť", ktorá by bola opodstatnená iba v prípade "vážnej fyzickej prekážky".