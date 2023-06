Hospitalizovaný pápež navštívil detských onkologických pacientov

Rím 15. júna (TASR) - Pápež František navštívil vo štvrtok detských onkologických pacientov v rímskej nemocnici Gemelli, kde sa zotavuje po operácii. Vatikán pri tejto príležitosti zverejnil aj jeho prvú fotografiu od chirurgického zákroku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a Reuters.



Fotografia zachytáva Františka v invalidnom vozíku s papierom v rukách počas rozhovoru so ženou. Za nimi vidieť deti s rúškami na tvári.



Podľa zdrojov agentúry ANSA bola jeho návšteva detského onkologického oddelenia emotívna.



Pápež onkológiu navštívil aj v marci, keď bol v nemocnici Gemelli hospitalizovaný s bronchitídou. Oddelenie susedí s jeho izbou, v ktorej sa už vyše týždňa zotavuje po operácie hernie (tzv. pruhu). Pápežovi sa vytvorila na jazve po operácii spred dvoch rokov, pri ktorej mu odstránili časť hrubého čreva.



Vatikán v stredu oznámil, že pápežovo zotavovanie prebieha bez komplikácií a prepustia ho z nemocnice v nasledujúcich dňoch. Všetky Františkove verejné vystúpenia a súkromné audiencie sú zrušené až do 18. júna.



V júli si pápež tradične berie celý mesiac voľno a na verejnosti sa ukazuje len počas nedeľnej modlitby. František tak bude mať na zotavovanie po operácii celý mesiac pred cestou do Portugalska začiatkom augusta. Neskôr na prelome augusta a septembra navštívi aj Mongolsko.