Hospodársky výbor už druhýkrát zamietol mužského kandidáta

Brusel 3. júla (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske záležitosti už druhýkrát zamietol kandidáta na post riaditeľa Európskeho úradu pre bankový dohľad (EBA) v snahe prilákať viac žien na najvyššie pozície v Európskej únii (EÚ).



Členovia parlamentného výboru rozhodli len tesnou väčšinou 24 hlasov proti 23 hlasom, aby výbor odporučil celému parlamentu na budúci týždeň odmietnuť Francoisa-Louisa Michauda ako budúceho riaditeľa EBA.



Michaud, vysokopostavený predstaviteľ Európskej centrálnej banky (ECB), minulý mesiac na vypočutí v parlamente uviedol, že si je plne vedomý potreby lepšej rovnováhy medzi mužmi a ženami v EBA a je ochotný zaviazať sa, že vymenuje viac žien na vedúce pozície úradu so sídlom v Paríži.



Aj prvého kandidáta na tento post, írskeho centrálneho bankára Gerryho Crossa, zákonodarcovia EP v januári odmietli. Aj keď v tomto prípade zohralo určitú rolu jeho predchádzajúce pôsobenie v bankovej loby AFME pred vstupom do írskej centrálnej banky, čo vyvolalo obavy niektorých zákonodarcov.



Hlasovanie bolo úspechom v boji za väčšiu rodovú rovnosť pri obsadzovaní najvyšších pozícií vo finančných inštitúciách EÚ. Uviedol to v piatok Sven Giegold, člen parlamentného výboru.



Ak celý parlament odmietne Michauda, potom bude musieť EBA predložiť zákonodarcom užší zoznam kandidátov s najmenej jednou ženou a jedným mužom, dodal Giegold.



„Z tohto výsledku sme sklamaní a čakáme na rozhodnutie Parlamentu na jeho plenárnom zasadnutí na budúci týždeň,“ uviedol EBA.



Post v EBA sa uvoľnil po tom, ako začiatkom tohto roka šéf úradu Adam Farkas odišiel na čelo AFME a nahneval zákonodarcov, keď uprednostnil lukratívnejší súkromný sektor pred vysokým postom v EÚ.