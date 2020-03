Nemecká vláda podporí ekonomiku balíkom za 550 miliárd eur

Berlín 13. marca (TASR) – Nemecká vláda dnes oznámila najväčší balík ekonomickej pomoci v povojnovej histórii krajiny. V rámci balíka v hodnote zhruba 550 miliárd eur umožní firmám "neobmedzený" prístup k úverom s cieľom udržať ich počas krízy spôsobenej novým koronavírusom nad vodou.



"To najdôležitejšie je, že pre (štátnu rozvojovú banku) KfW nebude existovať žiadna horná hranica na poskytnutie úveru firmám," povedal nemecký minister financií Olaf Scholz. Ako dodal minister hospodárstva Peter Altmaier, v prípade, že to bude potrebné, vláda príde s ďalšou pomocou.



Obaja ministri v tejto súvislosti dodali, že Nemecko má dostatok financií aj na prípadný dlhý boj s krízou. "Ak to bude trvať dlhšie, budeme v tom pokračovať ďalej," povedal Scholz, pričom uviedol, že hlavným odkazom pre firmy je, že "sa nemusia obávať, riziko ponesie vláda".



Balík pomoci na podporu firiem zápasiacich s dôsledkami nového koronavírusu je tak aj vo svojej prvej fáze väčší než balík pomoci, ktorý nemecká vláda vyčlenila počas finančnej krízy v roku 2008. Objem vtedajšieho balíka dosiahol 500 miliárd eur.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová už v priebehu týždňa uviedla, že vláda urobí všetko na zvládnutie krízy spôsobenej novým koronavírusom, pričom naznačila, že je pripravená obetovať aj vyrovnaný rozpočet. "V tejto mimoriadnej situácii urobíme to, čo je potrebné. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme túto situáciu zvládli, a potom uvidíme, ako na tom rozpočet je," povedala Merkelová s tým, že ukončenie krízy spôsobenej novým koronavírusom "je prvoradé".



Predseda Združenia nemeckých správcov konkurznej podstaty Christoph Niering však očakáva v tomto roku rast počtu firemných bankrotov, prvý od finančnej krízy. Podľa neho totiž pomoc od vlády nebude stačiť na záchranu všetkých firiem.



"Tento rok počítame s rastom počtu insolvencií, prvý raz od roku 2009," povedal Niering pre agentúru Reuters. "A bude to výrazný rast. Očakávam, že v percentuálnom vyjadrení by mohol dosiahnuť dvojciferné číslo," dodal s tým, že ani najlepšie pripravené programy štátnej pomoci nedokážu zachrániť všetky podniky.



V roku 2019 pritom počet bankrotov oproti predchádzajúcemu roku klesol o 2,9 % na 18 749. To bola najnižšia hodnota od roku 1999.