Španielsko vyčlení na boj s koronavírusom 200 mld eur

Madrid 17. marca (TASR) - Španielska vláda dá na podporu boja s krízou spôsobenou novým koronavírusom a jej ekonomických dôsledkov rekordných 200 miliárd eur. To zodpovedá približne 20 % hrubého domáceho produktu (HDP) a je to najväčší takýto balík, ktorý Španielsko v dejinách svojej demokracie schválilo, povedal premiér Pedro Sánchez po zasadnutí vlády v televíznom prejave. "Toto sú mimoriadne časy, ktoré vyžadujú mimoriadne opatrenia," dodal.



Peniaze z balíka sa majú použiť napríklad na podporu nezamestnaných, na to, aby sa zabránilo zrúteniu produkčných reťazcov a na zabezpečenie likvidity pre malé a stredné firmy. Kráľovský dekrét počíta aj s odložením splátok hypotekárnych úverov, napríklad pre zamestnancov, ktorí pre krízu prídu o prácu, alebo pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré zaznamenajú prudký prepad príjmov.



Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré najviac zasiahla pandémia nového koronavírusu. V utorok dosiahol počet potvrdených prípadov 11.000 a počet úmrtí 500.