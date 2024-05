Hostiteľom tohtoročného Svetového dňa slobody tlače je Čile

Santiago/Bratislava 3. mája (TASR) - Svetový deň slobody tlače (World Press Freedom Day), ktorému patrí v kalendári tretí májový deň, poukazuje tento rok na dôležitosť žurnalistiky a slobody prejavu v kontexte súčasnej globálnej environmentálnej krízy. Jeho motto znie: "Žurnalistika tvárou v tvár environmentálnej kríze".



Spolu s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) sa stalo hostiteľom tohtoročného Svetového dňa slobody tlače hlavné mesto Čile - Santiago, v ktorom sa v dňoch od 2. do 4. mája koná celá séria podujatí.



"Kríza klímy a biodiverzity neovplyvňuje len životné prostredie a ekosystémy, ale aj životy miliárd ľudí na celom svete. Odhalenie krízy je prvým krokom k jej vyriešeniu. Preto je úloha novinárov kľúčová," zdôrazňuje na svojej stránke UNESCO.



Svetový deň slobody tlače sa viaže k udalosti spred 33 rokov, keď od 29. apríla do 3. mája 1991 rokovali v Namíbii v meste Windhoek africkí novinári na konferencii UNESCO o rozvoji nezávislej pluralistickej africkej tlače. Konferenciu podporilo 12 medzinárodných agentúr a zúčastnilo sa na nej 63 zástupcov z 38 krajín.



Účastníci konferencie prijali 3. mája deklaráciu z Windhoeku, ktorá sa týka ochrany a slobody médií, ich plurality a nezávislosti, ako aj ochrany novinárov a rozširovania možností slobody prejavu.



Generálna konferencia UNESCO odobrila v roku 1991 schválenie deklarácie z Windhoeku a následne sa obrátila na Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN), aby vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače. Valné zhromaždenie OSN tak učinilo 20. decembra 1993.



Od roku 1994 sa pod hlavičkou UNESCO konajú vždy v inom meste, štáte a kontinente konferencie súvisiace so slobodou tlače, pričom každú konferenciu sprevádza ústredná téma.



Posilňovať a chrániť slobodu a nezávislosť médií je cieľom aj nových právnych predpisov na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi, ktoré pred necelými dvoma mesiacmi (13. marca 2024), schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP). Zákon o slobode médií zaväzuje členské štáty, aby chránili nezávislosť médií, pričom zakazuje všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí.



Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače sa od roku 1997 každoročne udeľuje tiež Svetová cena slobody tlače UNESCO - Cena Guillerma Cana. Je pomenovaná po kolumbijskom novinárovi Guillermovi Canovi, ktorého zavraždili v decembri 1986 v Bogote pred budovou novín El Espectador, pre ktoré pracoval. Minulý rok získala toto prestížne ocenenie trojica väznených iránskych novinárok - Niloufar Hamediová, Elaheh Mohammadiová a Narges Mohammadiová.



V rámci Svetového dňa slobody tlače sa vzdáva aj hold novinárom, ktorí prišli o život. Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku informoval vo februári, že minulý rok prišlo o život najviac novinárov od roku 2015, pričom v porovnaní s rokom 2022 ide až o takmer 44-percentné zvýšenie.



Vlani zahynulo pri výkone svojho povolania 99 novinárov, z toho až 77 vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.











Zdroj: https://www.unesco.org/en/days/press-freedom