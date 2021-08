Hosťom festivalu v Karlových Varoch bude aj herec z Hotelu Rwanda

Karlove Vary 24. augusta (TASR) - Hosťom slávnostného zakončenia 55. ročníka českého Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch bude britsko-nigérijský herec Hakeem Kae-Kazim, ktorý v súčasnej dobe natáča v Českej republike. Oznámili to v utorok popoludní organizátori tohto festivalu na jeho oficiálnej webstránke.



Hakeema Kae-Kazima poznajú diváci z množstva filmov a seriálov. Medzinárodné uznanie získal najmä vďaka účinkovaniu v dráme Hotel Rwanda (2004), ktorá získala tri nominácie na Oscara.



V jeho filmografii nájdeme tiež hollywoodske hity ako Bane kráľa Šalamúna, Piráti z Karibiku: Na konci sveta, X-Men Origins: Wolverine alebo divácky úspešné seriály Myšlienky zločinca, Sindibádovo dobrodružstvo, Protiúder, Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka či Stratení.



Hakeem Kae-Kazim sa narodil v nigérijskom Lagose. Keď mal pol roka, jeho rodičia sa sním presťahovali do Británie. Študoval na divadelnej škole Bristol Old Vic a neskôr dostal ponuku na účinkovanie v divadelnej spoločnosti Royal Shakespeare Company.



Medzinárodný filmový festival Karlove Vary je najprestížnejší filmový festival v strednej a východnej Európe. Patrí do tzv. kategórie A spolu s festivalmi v Cannes, Berlíne, Benátkach, San Sebastiane, Moskve, Montreale, Šanghaji či Tokiu. Počas festivalu premietnu celkovo 120 filmov, z toho 32 premiér.