Hotel v bulharskej Sofii zachvátil požiar, zomrela jedna Kolumbijčanka

Sofia 17. septembra (TASR) - Jedna Kolumbijčanka prišla o život a ďalších šesť cudzincov vrátane dvoch detí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v sobotu skoro ráno vypukol v hoteli v centre bulharského hlavného mesta Sofia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálnych činiteľov.



Požiar vypukol na treťom poschodí hotela so 70 izbami, ktorý bol v čase nešťastia plne obsadený a všetci hostia boli zo zahraničia, spresnil pre rozhlasovú stanicu BNR námestník riaditeľa sofijského požiarneho útvaru Ľubomir Barov.



"Jedna žena zomrela, dvaja starší ľudia boli hospitalizovaní a dve deti – vo veku jedného roka a siedmich mesiacov – boli prijaté do nemocnice z preventívnych opatrení," spresnil predstaviteľ hasičov.



Rádio BNR citovalo nemocničné zdroje, podľa ktorých boli do nemocnice prijatí aj 21-ročná žena a 32-ročný muž, ktorí sa nadýchali dymu z ohňa.



Bulharské ministerstvo vnútra nešpecifikovalo národnosť mŕtvej obete, štátna tlačová agentúra BTA však uviedla, že mŕtva žena bola kolumbijskej národnosti.



Bulharské hlavné mesto je pre zahraničných návštevníkov z dôvodu lacných leteniek i lacných hotelov obľúbenou dovolenkovou a oddychovou destináciou.