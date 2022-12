Hotel v Kábule vyhľadávaný podnikateľmi z Číny sa stal terčom útoku

Kábul 12. decembra (TASR) — Najmenej traja ľudia prišli v pondelok o život, keď zatiaľ neidentifikovaní ozbrojenci v centre Kábulu zaútočili na hotel obľúbený medzi čínskymi podnikateľmi. Svedkovia z miesta činu hlásili viacero výbuchov a streľbu. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil, informovala agentúra AFP.



Talianska mimovládna organizácia Emergency, ktorá prevádzkuje nemocnicu ležiacu neďaleko od miesta výbuchu, uviedla, že jej priviezli 21 ľudí zasiahnutých útokom vrátane troch mŕtvych. Organizácia nespresnila, či mŕtvi boli civilisti alebo útočníci.



Hovorca kábulskej polície uviedol, že o život prišli traja útočníci a jedna podozrivá osoba bola zatknutá.



"Všetci hostia hotela sú v bezpečí, žiadny cudzinec nebol zabitý. Dvaja hostia zo zahraničia utrpeli zranenia, keď vyskočili z vyšších podlaží", dodal v statuse na Twitteri hovorca vládnuceho hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid.



Kabul Longan Hotel je obľúbený medzi čínskymi podnikateľmi, ktorí od návratu Talibanu k moci prichádzajú do Afganistanu v snahe uzavrieť tam síce veľmi rizikové, ale potenciálne lukratívne obchody.



Čína, ktorá s Afganistanom zdieľa 76-kilometrovú hranicu, oficiálne neuznala vládu Talibanu, ale je jednou z mála krajín, ktoré tam udržiavajú plnú diplomatickú prítomnosť.



Agentúra DPA doplnila, že čínsky veľvyslanec v Afganistane sa v nedeľu stretol so zástupcami hnutia Taliban a požiadal o záruky bezpečnosti pre čínskych diplomatov v Kábule.



Taliban tvrdí, že po návrate k moci v auguste minulého roka sa v krajine zlepšila bezpečnosť. AFP však pripomenula, že stále dochádza k mnohým bombovým útokom, pričom k niektorým sa prihlásila miestna odnož Islamského štátu.



Peking sa podľa AFP už dlho obáva, že by sa Afganistan mohol stať útočiskom menšinových ujgurských separatistov z čínskej pohraničnej oblasti Sin-ťiang. Taliban však prisľúbil, že Afganistan sa nestane základňou pre militantov. Čína výmenou za to ponúkla ekonomickú podporu a investície na obnovu Afganistanu.



Udržanie stability v Afganistane po desaťročiach vojny je hlavným cieľom Pekingu, ktorý sa snaží zabezpečiť svoje hranice a investície do strategickej infraštruktúry v susednom Pakistane, známej ako tzv. čínsko-pakistanský ekonomický koridor.