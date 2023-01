Hotovostné platby v kunách sa v Chorvátsku končia,platiť bude iba euro

Záhreb 14. januára (TASR) - V sobotu sa v Chorvátsku končí prechodné obdobie, keď sa po zavedení eura 1. januára dalo v hotovosti platiť aj starou menou - kunami. TASR informuje podľa agentúry HINA.



Duálny obeh kuny a eura mal uľahčiť výmenu bankoviek a mincí. Kurz bol zafixovaný na 7,5345 kuny za jedno euro. Maloobchodníkom a poskytovateľom služieb Chorvátska národná banka (HNB) odporučila, aby výdavky drobných robili v eurách, aj keď zákazníci platili v kunách. K 31. decembru 2022 bolo z obehu stiahnutých 55 percent pôvodných bankoviek a tretina mincí.



Zhruba 4000 bankomatov v Chorvátsku v súčasnosti vydáva väčšinou bankovky v hodnote 10 a 20 eur, od 1. apríla sa to postupne rozšíri aj na vyššie nominálne hodnoty v závislosti od odhadov bánk a obchodnej politiky, uviedla Chorvátska banková asociácia.



Hotovosť v kunách bude od 15. januára bezplatne vymieňať Chorvátska poštová banka (HP) a Finančná agentúra (FINA) až do 31. decembra 2023. Pri jednej transakcii možno vymeniť maximálne 100 kunových bankoviek a 100 mincí, uviedla HNB.



Od 1. januára 2024 bude bezplatne vymieňať hotovosť v kunách už iba HNB - mince do 31. decembra 2025, bankovky bez časového obmedzenia. Duálne zobrazovanie cien potrvá do konca roka 2023, aby sa uľahčilo prispôsobenie cenám v novej mene. Národná mena kuna bola v obehu od roku 1994.



Po vstupe Chorvátska má eurozóna 20 členov, predtým sa naposledy rozšírila o Litvu v roku 2015.