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Hovorca EK Regnier: Terčom počítačového útoku bola aj EU Academy
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) bol o incidente informovaný, dodal hovorca.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Platforma EU Academy, ktorá umožňuje externým používateľom absolvovať kurzy o politikách Európskej únie, sa stala terčom kybernetického útoku, potvrdila v pondelok Európska komisia (EK). Minulý týždeň o ňom ako prvý informoval portál Politico, píše TASR.
„Môžeme potvrdiť, že platforma EU Academy bola zasiahnutá kybernetickou kampaňou proti Európskej komisii, ktorú sme odhalili,“ povedal hovorca EK Thomas Regnier. Dodal, že útok viedol k úniku osobných údajov používateľov platformy.
Podľa predstaviteľa EÚ unikli mená a e-mailové adresy používateľov. Celkový rozsah úniku údajov však zatiaľ nie je známy. „Ešte sa to neskončilo,“ uviedol predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite, aby mohol o záležitosti hovoriť otvorene.
Presný rozsah incidentu je predmetom vyšetrovania, priznal Regnier. EK preventívne zablokovala verejný prístup k platforme EU Academy a zavádza ďalšie bezpečnostné opatrenia.
EK dotknutých používateľov zatiaľ prostredníctvom e-mailu individuálne nekontaktovala. Namiesto toho zverejnila všeobecné oznámenie na webovej stránke platformy. Podľa Regniera ide o transparentný spôsob informovania všetkých používateľov, pričom oznámenie obsahovalo aj informácie o možnostiach získania pomoci.
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) bol o incidente informovaný, dodal hovorca.
Potvrdenie útoku prišlo v čase, keď dvaja vysokopostavení predstavitelia EK upozornili zamestnancov na možné ďalšie výpadky interných systémov. Kybernetický útok totiž úradníkom znemožnil zadávať údaje o platoch a dovolenkách a vyvolal obavy, že mohlo dôjsť k úniku veľkého množstva osobných údajov.
Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu a bezpečnosť Henna Virkkunenová a eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin v pondelok v internom oznámení upozornili zamestnancov na „ďalšie dočasné výpadky“ v súvislosti so zavádzaním bezpečnostných vylepšení a aktualizácií.
„Keď dôjde k výpadkom, je to v záujme ochrany našich systémov a údajov. Uvedomujeme si, aké komplikácie to môže spôsobiť, ochrana našich systémov a údajov však musí zostať prioritou,“ uviedli.
Oznámenie nasledovalo po sťažnostiach odborovej organizácie zamestnancov, podľa ktorej vedenie EK dostatočne neinformovalo pracovníkov o útoku a jeho možných dôsledkoch.
Na otázku, či sa podarilo kybernetický útok úplne zastaviť, Regnier odmietol poskytnúť jednoznačné uistenie. „Kým vyšetrovanie pokračuje, nebudem robiť žiadne konečné závery,“ povedal.
EK potvrdila, že súčasťou kybernetickej operácie bol aj nástroj využívajúci umelú inteligenciu (AI). Zatiaľ sa však EK nepodarilo zistiť, kto za útokom stojí. To bude podľa Regniera možné až po ukončení vyšetrovania.
Útok sa odohral v čase, keď vlády, prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry a podniky na celom svete čelia čoraz sofistikovanejším kybernetickým hrozbám vrátane tých, pri ktorých sa využíva AI.
„Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že musíme konať. Keď útočníci pracujú rýchlosťou strojov, nemôžeme reagovať rýchlosťou ľudí,“ uviedli Virkkunenová a Serafin v oznámení adresovanom zamestnancom. EK preto využíva na odhaľovanie bezpečnostných nedostatkov aj nástroje AI. Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a interný tím EÚ pre kybernetickú obranu (CERT-EU) v posledných mesiacoch preverovali zraniteľnosti systémov EÚ aj s využitím AI, poznamenal web Politico.
Podľa pondelkovej správy stanice Euronews z rozsiahleho kybernetického útoku na informačné systémy Európskej komisie podozrieva EK hackerskú skupinu napojenú na Čínu.
„Môžeme potvrdiť, že platforma EU Academy bola zasiahnutá kybernetickou kampaňou proti Európskej komisii, ktorú sme odhalili,“ povedal hovorca EK Thomas Regnier. Dodal, že útok viedol k úniku osobných údajov používateľov platformy.
Podľa predstaviteľa EÚ unikli mená a e-mailové adresy používateľov. Celkový rozsah úniku údajov však zatiaľ nie je známy. „Ešte sa to neskončilo,“ uviedol predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite, aby mohol o záležitosti hovoriť otvorene.
Presný rozsah incidentu je predmetom vyšetrovania, priznal Regnier. EK preventívne zablokovala verejný prístup k platforme EU Academy a zavádza ďalšie bezpečnostné opatrenia.
EK dotknutých používateľov zatiaľ prostredníctvom e-mailu individuálne nekontaktovala. Namiesto toho zverejnila všeobecné oznámenie na webovej stránke platformy. Podľa Regniera ide o transparentný spôsob informovania všetkých používateľov, pričom oznámenie obsahovalo aj informácie o možnostiach získania pomoci.
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) bol o incidente informovaný, dodal hovorca.
Potvrdenie útoku prišlo v čase, keď dvaja vysokopostavení predstavitelia EK upozornili zamestnancov na možné ďalšie výpadky interných systémov. Kybernetický útok totiž úradníkom znemožnil zadávať údaje o platoch a dovolenkách a vyvolal obavy, že mohlo dôjsť k úniku veľkého množstva osobných údajov.
Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu a bezpečnosť Henna Virkkunenová a eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin v pondelok v internom oznámení upozornili zamestnancov na „ďalšie dočasné výpadky“ v súvislosti so zavádzaním bezpečnostných vylepšení a aktualizácií.
„Keď dôjde k výpadkom, je to v záujme ochrany našich systémov a údajov. Uvedomujeme si, aké komplikácie to môže spôsobiť, ochrana našich systémov a údajov však musí zostať prioritou,“ uviedli.
Oznámenie nasledovalo po sťažnostiach odborovej organizácie zamestnancov, podľa ktorej vedenie EK dostatočne neinformovalo pracovníkov o útoku a jeho možných dôsledkoch.
Na otázku, či sa podarilo kybernetický útok úplne zastaviť, Regnier odmietol poskytnúť jednoznačné uistenie. „Kým vyšetrovanie pokračuje, nebudem robiť žiadne konečné závery,“ povedal.
EK potvrdila, že súčasťou kybernetickej operácie bol aj nástroj využívajúci umelú inteligenciu (AI). Zatiaľ sa však EK nepodarilo zistiť, kto za útokom stojí. To bude podľa Regniera možné až po ukončení vyšetrovania.
Útok sa odohral v čase, keď vlády, prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry a podniky na celom svete čelia čoraz sofistikovanejším kybernetickým hrozbám vrátane tých, pri ktorých sa využíva AI.
„Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že musíme konať. Keď útočníci pracujú rýchlosťou strojov, nemôžeme reagovať rýchlosťou ľudí,“ uviedli Virkkunenová a Serafin v oznámení adresovanom zamestnancom. EK preto využíva na odhaľovanie bezpečnostných nedostatkov aj nástroje AI. Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a interný tím EÚ pre kybernetickú obranu (CERT-EU) v posledných mesiacoch preverovali zraniteľnosti systémov EÚ aj s využitím AI, poznamenal web Politico.
Podľa pondelkovej správy stanice Euronews z rozsiahleho kybernetického útoku na informačné systémy Európskej komisie podozrieva EK hackerskú skupinu napojenú na Čínu.