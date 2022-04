Hovorca EK: Ursula von der Leyenová a Josep Borrell pôjdu do Kyjeva

Brusel 5. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a šéf úniovej diplomacie Josep Borrell sa tento týždeň v Kyjeve stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to hovorca EK Eric Mamer. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúr AFP, AP a Reuters.



"Stretnutie (v Kyjeve) sa uskutoční pred podujatím Stand Up For Ukraine, ktoré bude v sobotu vo Varšave," uviedol Mamer bez toho, aby konkretizoval, v ktorý deň budú predstavitelia Únie v Kyjeve.



Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.



Na Ukrajinu sa ešte v marci vydali premiéri Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša tam cestovali vlakom z Poľska.