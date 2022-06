Hovorca eurokomisie: Litva nerobí blokádu Kaliningradu

Brusel 22. júna (TASR) - Reštriktívne opatrenia, ktoré zaviedla Litva pre prepravu tovaru cez svoje územie do susednej ruskej Kaliningradskej oblasti, sú v súlade so sankciami Európskej únie. Uviedol to v stredu hovorca Európskej komisie (EK) Eric Mamer, informuje spravodajca TASR.



Hlavný hovorca EK pre zástupcov európskych médií v Bruseli zdôraznil, že je potrebné si ujasniť, že Litva koná v súlade so sankciami EÚ, ktoré Rada EÚ (členské štáty) v posledných mesiacoch jednomyseľne uvalila na Rusko v reakcii na útočnú vojnu proti Ukrajine.



"Toto samozrejme nie je blokáda. Vždy sme hovorili, že dodávky základného tovaru do Kaliningradu zostávajú bez prekážok," zdôraznil Mamer v odkaze, ktorý zverejnil aj na svojom osobnom účte na Twitteri.



Na otázky, prečo litovské reštriktívne opatrenia prichádzajú až teraz, hovorca EK uviedol, že až teraz, po krátkych prechodných obdobiach, sa začína naplno uplatňovať množstvo únijných sankcií zameraných na vývoz špecifického ruského tovaru. Týka sa to napríklad výrobkov z ocele či stavebného materiálu.



"To znamená, že Litva musí uplatňovať dodatočné kontroly cestnej a železničnej dopravy cez územie EÚ. Samozrejme, tieto kontroly sú cielené, primerané a efektívne. Budú založené na inteligentnom riadení rizík s cieľom vyhnúť sa obchádzaniu sankcií a zároveň umožniť voľný tranzit tovaru," opísal situáciu Mamer. A dodal, že exekutíva EÚ je v úzkom kontakte s litovskými orgánmi a priebežne bude poskytovať ďalšie usmernenia pre Vilnius.



Litva už v pondelok (20. 6.) oznámila, že zákaz železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je exklávou Ruska, je v súlade so sankciami Európskej únie.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí rovnako v pondelok oznámilo, že si v tejto záležitosti vyhradzuje právo podniknúť kroky "na ochranu svojich národných záujmov".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)